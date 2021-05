Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google sest récemment associé à Samsung pour annoncer une plate-forme unifiée Wear OS et Tizen , ce qui a conduit à spéculer sur le fait que Samsung pourrait adopter Android TV pour ses téléviseurs intelligents. Cependant, un nouveau rapport met fin à ces rumeurs.

Un porte-parole de Samsung a confirmé àProtocol que Tizen sera toujours la "plate-forme par défaut" pour les téléviseurs intelligents de la société "à lavenir".

Samsung est actuellement lun des plus gros vendeurs de téléviseurs, proposant des télé 4K HDR avec un design élégant et des fonctionnalités intelligentes impressionnantes. Cest ici que vous avez plus que probablement rencontré Tizen, sans même vous en rendre compte. Linterface utilisateur elle-même a un nom différent - elle sappelle Eden, mais elle est construite sur Tizen.

Tizen est un système dexploitation personnalisé développé par Samsung. Regardez la page "à propos " de Tizen et vous découvrirez que Tizen est en fait un système dexploitation à multiples facettes. Cest-à-dire que cest un système dexploitation principal qui a différentes versions, en fonction de lappareil quil alimente. Il est construit sur un cadre de base Linux et est flexible afin de pouvoir être utilisé sur les téléphones, les montres, les systèmes dinfodivertissement, les réfrigérateurs avec écrans et les téléviseurs.

Dans le cadre du partenariat entre Google et Samsung, les futurs appareils portables de Samsung seront livrés avec un logiciel unifié Wear OS x Tizen au lieu de Tizen, mais cela ne signifie pas que Samsung envisage déliminer Tizen au profit dAndroid TV. Vous trouverez linterface utilisateur Eden basée sur Tizen sur la plupart (sinon la totalité) des téléviseurs QLED existants de Samsung. Et, si vous achetez un Samsung Smart TV avec 4K HDR à lavenir, ce sera probablement aussi une machine alimentée par Tizen.

Écrit par Maggie Tillman.