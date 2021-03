Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung commercialisera enfin ses téléviseurs Micro LED de 110 pouces et 99 pouces plus tard ce mois-ci, et un 88 pouces arrivera plus tard cette année. Cependant, le constructeur a également révélé quil y avait un modèle encore plus accessible à lhorizon.

Lors de son événement en ligne Unbox & Discover de mars, il a annoncé quun téléviseur micro LED de 76 pouces était «sur la feuille de route».

Il sagit dun pas en avant significatif pour la technologie, car des écrans plus petits ont été difficiles à obtenir - du moins, si vous voulez au moins une résolution 4K.

Bien sûr, il ny a aucun mot sur les spécifications du téléviseur 76 pouces, mais nous serions extrêmement surpris si ce nétait pas 4K, surtout compte tenu du coût probablement élevé. La micro LED nest pas une technologie de télévision bon marché, cest certain.

Cest, très probablement, le meilleur qui soit, cependant. Comme OLED, il utilise des pixels auto-éclairants qui peuvent être activés / désactivés ou atténués. Cela signifie que les niveaux de noir peuvent être aussi profonds que possible, tandis que les zones plus claires peuvent percer sans aucune fuite de lumière vers les zones environnantes.

Mais, comme il utilise des ampoules LED miniatures plutôt que des diodes électroluminescentes organiques, il est capable dune luminosité potentiellement beaucoup plus élevée, dune durée de vie plus longue et sans problèmes de rétention de lécran.

Le premier ensemble Samsung Micro LED était The Wall - un système modulaire qui pouvait donner un écran allant jusquà 292 pouces. Les derniers téléviseurs pourront cependant être auto-installés. Bien que cela ait un coût.

Écrit par Rik Henderson.