Samsung organise un événement Unbox & Discover pour montrer plus dinnovations télévisuelles

(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé toute une gamme de téléviseurs au début de 2021, mais il semble que lentreprise na pas encore terminé.

Au CES virtuel, Samsung a parlé de Neo QLED, qui utilise la technologie Mini LED - tout en confirmant également un ensemble MicroLED - mais il na pas annoncé tous ses modèles. En fait, il ne mentionnait quune fraction de ce que nous attendons de lentreprise cette année.

Le 2 mars, Samsung organisera un événement en ligne appelé Unbox & Discover. Il y a peu de détails sur ce à quoi sattendre, mais linvitation indique que "Samsung partagera sa vision de la façon dont les derniers produits innovants de la société vont redéfinir le rôle du téléviseur grâce à des technologies de pointe, un design magnifique et des partenariats percutants."

Que ce soit la révélation de plus de téléviseurs - peut-être inclure plus dinformations sur les téléviseurs plus bas que les annonces phares faites en janvier, ou simplement laccent mis sur les technologies de ces téléviseurs nest pas clair.

Le discours sur les partenariats est intéressant et pourrait être un grand domaine dexpansion. Samsung a montré sa fonction de remise en forme Smart Trainer pour ses téléviseurs et avec plus de gens passant plus de temps devant les téléviseurs, il est logique de les emballer avec plus de fonctions quotidiennes au-delà du simple visionnage de films et démissions.

Pour le moment, on ne sait pas exactement ce que nous allons voir, mais nous garderons les yeux rivés sur les rumeurs et nous assurerons de couvrir lévénement en entier quand cela se produira. Nous nous attendons à ce que le livestream apparaisse sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux Samsung.

Écrit par Chris Hall.