OLED vs Mini LED vs MicroLED: Différentes technologies de télévision expliquées

(Pocket-lint) - Ce CES 2021 accueille les lancements télévisés de nombreux fabricants, mais avec autant de technologies daffichage adoptées, vous pouvez être excusé de ne pas savoir ce quelles signifient toutes.

Il existe des téléviseurs OLED, des mini téléviseurs LED et même des téléviseurs MicroLED, certaines entreprises proposant plus dun type de technologie dans leurs gammes élargies.

Nous expliquons chacune des technologies ci-dessous, y compris leurs caractéristiques uniques pour vous aider à comprendre tout cela.

Utilisé par: LG, Philps, Panasonic, Sony

LG, Philps, Panasonic, Sony Points positifs: Les niveaux de noir profond, une excellente saturation des couleurs et une réponse HDR peuvent être super minces.

Les niveaux de noir profond, une excellente saturation des couleurs et une réponse HDR peuvent être super minces. Négatifs: la luminosité nest pas toujours aussi bonne que les LED / LCD, durée de vie limitée par rapport aux écrans LCD conventionnels, sujette à la rétention dimage

La technologie des diodes électroluminescentes organiques - mieux connue sous le nom dOLED - existe depuis près de dix ans et est utilisée dans les téléviseurs, ainsi que dans les téléphones et autres appareils portables à petit écran.

Il utilise des millions de pixels minuscules, colorés et auto-éclairants qui peuvent être activés ou désactivés individuellement, ce qui signifie que les zones plus sombres dun écran peuvent être plus profondes et impliquantes, sans aucune fuite de lumière des pixels voisins. En effet, comme ils peuvent être complètement désactivés, les niveaux de noir ont tendance à être meilleurs que la plupart des autres écrans du marché aujourdhui.

La consommation dénergie profite également de labsence de rétroéclairage - tout comme la profondeur dun téléviseur OLED, car le panneau peut avoir une épaisseur de quelques millimètres. Certains téléviseurs OLED ont des boîtiers de connexion multimédia séparés, qui permettent au panneau de sasseoir au ras dun mur.

Les téléviseurs OLED sont également connus pour leur excellente saturation et précision des couleurs, même si la luminosité na pas tendance à être aussi élevée que les téléviseurs LED haut de gamme.

Une autre mise en garde pour la technologie daffichage OLED est que, comme elle est organique, sa durée de vie est inférieure à celle de ses concurrents. Lefficacité des pixels peut sestomper et un ensemble peut paraître moins lumineux ou moins dynamique avec le temps. Cela peut cependant prendre de nombreuses années.

Il est peut-être plus important de noter que lOLED est similaire à lancienne technologie de télévision à écran plasma en termes de rétention décran. Vous pouvez souvent voir des images statiques sattarder pendant un certain temps. Dans les pires scénarios, vous pouvez même subir une brûlure permanente de lécran bien que les fabricants de téléviseurs aient introduit un certain nombre de dispositifs de sécurité et de mesures pour éviter que cela ne se produise dans les modèles plus récents.

Utilisé par: LG, Samsung, TCL

LG, Samsung, TCL Points positifs: Grande luminosité, meilleurs niveaux de noir par rapport aux autres téléviseurs LED, plus abordables

Grande luminosité, meilleurs niveaux de noir par rapport aux autres téléviseurs LED, plus abordables Négatifs: TV plus épaisse en raison du rétroéclairage derrière le substrat LCD, une certaine fuite de lumière entre les pixels

La mini LED est une technologie relativement nouvelle pour les téléviseurs. Cest également le seul ici qui fait référence au rétroéclairage plutôt quà la technologie de lécran elle-même.

Un rétroéclairage Mini LED est similaire aux autres technologies LED qui se trouvent directement derrière un substrat LCD et, tout comme celles-ci, il éclaire la lumière à travers des pixels non auto-éclairants pour vous donner une image à lécran. Cependant, contrairement aux autres rétro-éclairages à LED - même à gradation locale - il est composé de plusieurs milliers de minuscules LED qui peuvent être allumées ou éteintes dans plusieurs zones beaucoup plus petites.

Par exemple, la gamme 2021 de mini téléviseurs LED de LG utilise 30000 LED dans le rétroéclairage, qui se trouve directement derrière le panneau LCD. Ceux-ci sont regroupés dans environ 2500 zones, qui peuvent être activées / désactivées avec précision, atténuées ou rendues plus lumineuses selon les besoins.

Lavantage de cette technologie par rapport au rétroéclairage LED conventionnel est quelle peut être plus précise et donc fournir de meilleurs niveaux de noir. La saturation et la précision des couleurs sont également améliorées (comme cest le cas lorsque vous contrôlez mieux les zones sombres dun écran). Il y a aussi moins de saignements de lumière, car les zones LED sont beaucoup plus petites que dhabitude.

Le résultat final ne pouvait pas se comparer à lidentique avec OLED ou MicroLED, qui sont encore plus précis avec chaque pixel auto-éclairé, mais vous obtenez une image bien meilleure que vous ne le feriez habituellement pour la technologie de télévision LED.

Un autre avantage des mini téléviseurs LED est quils sont les moins chers des trois à fabriquer ici.

Utilisé par: Samsung

Samsung Points positifs: Superbe luminosité, excellents niveaux de noir, technologie de télévision modulaire qui peut donc être transformée en de nombreuses tailles différentes

Superbe luminosité, excellents niveaux de noir, technologie de télévision modulaire qui peut donc être transformée en de nombreuses tailles différentes Négatifs: extrêmement coûteux, ne peuvent actuellement être fabriqués que dans des tailles décran massives

Tout comme lOLED, la technologie MicroLED utilise des pixels auto-éclairants avec des LED miniatures multicolores combinées pour présenter une image très précise sans avoir besoin dun rétroéclairage.

Cela présente des performances similaires à celles de lOLED, en particulier en ce qui concerne les niveaux de noir, car chaque pixel peut être activé ou désactivé à volonté. Cependant, comme les pixels sont constitués de matériaux non organiques, ils peuvent également être techniquement plus brillants, donnant ainsi potentiellement aux téléviseurs MicroLED un contraste et une luminosité beaucoup plus élevés.

Le contrôle HDR est donc plus prononcé sur une dalle MicroLED, avec des niveaux de noir et une luminosité plus extrêmes que les autres technologies peuvent atteindre.

La technologie MicroLED est également plus flexible, comme en témoigne The Wall de Samsung, qui est modulaire et construit à laide de différents morceaux décrans assemblés pour créer un écran beaucoup plus grand. Un nouveau téléviseur sera également disponible à partir de la fin de 2021, qui na pas besoin dêtre installé par des professionnels qualifiés.

Il y a cependant quelques mises en garde avec MicroLED. Premièrement, comme il est composé de groupes de pixels qui mesurent un millimètre (un module), il nest vraiment utilisable que dans des écrans plus grands ou vous perdrez la résolution. Le plus petit téléviseur MicroLED sorti à ce jour mesure 77 pouces. Le téléviseur mural dorigine était 4K et 146 pouces.

Cependant, dautres fabricants développent des modules micrométriques, ce qui pourrait donc être un problème résolu dans le futur.

Lautre inconvénient de MicroLED est quil est actuellement extrêmement coûteux. On dit que le téléviseur MicroLED de 110 pouces 2021 de Samsung coûtera plus de 150000 $.

Écrit par Rik Henderson.