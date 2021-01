Le dernier téléviseur Frame de Samsung peut pivoter automatiquement entre le paysage et le portrait

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme de téléviseurs lifestyle de Samsung a connu un essor, avec une nouvelle version de The Frame TV que le fabricant coréen produit depuis plusieurs années maintenant.

Annoncé lors de lévénement pré- CES 2021 de Samsung, le cadre de nouvelle génération a un truc dans sa manche: le modèle de 43 pouces pivotera automatiquement entre le paysage et le portrait en fonction du contenu que vous affichez. Ce nest pas une première cependant - Sero TV de Samsung, lancé au CES lannée dernière a également tourné, mais il était destiné à ceux qui diffusaient du contenu à partir de leurs téléphones - tels que TikToks ou du contenu Instagram - tourné en mode portrait.

Le cadre a des ambitions plus élevées car il est conçu pour ressembler à une image lorsquil nest pas utilisé (plutôt quà un grand rectangle noir) afin que le mode portrait puisse être utilisé pour afficher des illustrations ou similaires.

Samsung affirme que la version 2021 est environ 46% plus mince que la génération précédente, tandis que les nouvelles lunettes amovibles sont disponibles en cinq options de couleurs et deux styles différents - moderne et biseauté - pour correspondre à lesthétique de la pièce dans laquelle se trouve le cadre.

La version originale de The Frame a été lancée en 2017 et Samsung affirme avoir jusquà présent vendu plus dun million dappareils. Le portefeuille de téléviseurs lifestyle de Samsung comprend également The Serif, The Sero, The Terrace et The Premiere ainsi que The Frame.

Écrit par Dan Grabham.