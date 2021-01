Samsung adopte la gamme de téléviseurs Mini LED 2021 8K et 4K Neo QLED

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout en continuant à développer et à lancer sa technologie de télévision MicroLED, Samsung a adopté une autre nouvelle technologie de télévision qui est également devenue importante au cours de lannée dernière. Il utilise le rétroéclairage Mini LED sur ses téléviseurs Neo QLED 4K et 8K 2021, comme annoncé lors dun événement de premier aperçu en ligne avant le CES.

La technologie de rétroéclairage mini LED place des milliers de minuscules lumières LED dans des zones derrière le substrat LCD qui peuvent être contrôlées plus précisément (allumées et éteintes) que le rétroéclairage LED ordinaire. Comme ils sont également plus petits, ils émettent moins de pertes de lumière et permettent donc de meilleurs niveaux de noir, une meilleure précision des couleurs et une meilleure réponse HDR.

Les nouveaux téléviseurs de Samsung utiliseront Quantum Mini LED - sa propre forme de technologie qui se combine avec la technologie Quantum Matrix et un processeur Neo Quantum pour garantir que les zones noires dun écran sont complètement noires, tandis que la luminosité peut théoriquement être plus élevée que sur les OLED auto-éclairantes rivales. panneaux, par exemple.

Il y aura deux téléviseurs phares dotés de la technologie Quantum Mini LED et du processeur Neo Quantum - les 8K Samsung QN900A et 4K QN90A.

Le modèle 8K a un "Infinity One Design", présentant un écran presque sans lunette. La gestion des câbles et les connexions se font via un boîtier Slim One Connect. Il comprend également laudio OTS (Object Tracking Sound) Pro, qui réagit de manière dynamique au mouvement des objets à lécran, tandis que SpaceFit Sound ajuste la signature audio à votre environnement physique.

Les deux nouveaux téléviseurs seront livrés avec une foule de nouvelles fonctionnalités intelligentes, y compris le Smart Trainer grâce auquel une caméra connectée peut donner aux utilisateurs des commentaires pendant les entraînements en suivant et en analysant la posture en temps réel.

Une option Super Ultrawide GameView peut activer le jeu à 21: 9 ou 32: 9, tandis que FreeSync Premium Pro minimise le bégaiement pendant les sessions de jeu.

Il ny a pas de prix ni de détails pour le moment. Nous mettrons à jour quand nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.