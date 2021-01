Les derniers téléviseurs de Samsung peuvent devenir des centres dentraînement à domicile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La santé devient un domaine âprement disputé pour les technologies grand public, et les téléviseurs ne font pas exception. Samsung fait un pas de plus vers la ligne de front avec lannonce de fonctionnalités intelligentes qui font leurs débuts sur ses nouveaux téléviseurs et qui viennent également sur quelques modèles plus anciens.

Lexpansion de son application Santé permettra aux utilisateurs de connecter des webcams à leurs téléviseurs pour permettre un suivi plus approfondi de lentraînement au fur et à mesure quils suivent les vidéos, y compris le comptage des répétitions et lajustement de la forme. Cette nouvelle fonctionnalité sappelle Smart Trainer et dépendra en partie de la décence de la caméra que vous connectez.En fait, nous ne serions pas surpris si Samsung clarifie plus tard les types de caméras qui fonctionneront ou ne fonctionneront pas.

Le service fait ses débuts sur les nouveaux modèles 2021 Neo QLED 8K et 4K, mais devrait également fonctionner sur lancien Q70A et plus, couvrant quelques téléviseurs haut de gamme de la gamme de lannée dernière, au cas où vous auriez déjà investi.

Avec la caméra utilisée pour laisser le téléviseur suivre vos représentants en temps réel et vous conseiller sil pense que votre formulaire nest pas tout à fait correct, il transforme essentiellement votre téléviseur en une solution dentraînement tout-en-un, donc il pourrait bien trouver faveur parmi ceux qui ont le bon téléviseur. Cela en fait également un concurrent du nouveau service Fitness + dApple, avec son modèle centré sur Apple Watch, aux côtés des innombrables autres plates-formes de fitness que vous pouvez diffuser sur votre téléviseur.

Selon Samsung, il y aura apparemment environ 24 vidéos de travail parmi lesquelles choisir lors du lancement de la plate-forme, en partenariat avec des noms du monde du fitness tels que Jillian Michaels, Obe Fitness et barre3.

Il faudra voir si cela peut faire une brèche sur le marché et cela dépendra au moins en partie de la fiabilité du système pour vous conseiller et suivre votre activité, mais le temps le dira assez tôt.

Écrit par Max Freeman-Mills.