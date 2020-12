Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé la prochaine étape du développement de la norme HDR10 +, aboutissant à HDR10 + Adaptive.

Le nom peut sembler une bouchée, mais cest un pas en avant attendu dans la prise en charge de la plage dynamique élevée pour les nouveaux téléviseurs.

Le nouveau système est conçu pour ajuster leffet HDR10 + en fonction des conditions de la pièce dans laquelle vous regardez le dernier film ou la dernière série télévisée. Il prendra en compte la lumière ambiante et sajustera, afin que vous obteniez les meilleurs résultats sur votre écran. Il utilisera le capteur de lumière de votre téléviseur pour effectuer ces ajustements, garantissant que la fidélité des couleurs est maintenue, plutôt que dêtre biaisée parce que vous la regardez à côté dune fenêtre lumineuse.

Le système suit les changements apportés à la plate-forme rivale Dolby Vision en 2020, lorsque Dolby Vision IQ a été annoncé. Surtout, il ne sagit pas seulement de prendre en charge une nouvelle norme HDR10 +, cela signifie que les téléviseurs adaptatifs HDR10 + seront également en mesure de prendre en charge le mode Cinéaste.

Le mode Cinéaste, annoncé début 2020, est une tentative pour amener les gens à regarder du contenu sur leur téléviseur «comme le réalisateur lavait prévu». Il sagit essentiellement dun mode automatique qui peut basculer pour afficher le contenu tel quil devrait être vu, afin que vous obteniez la meilleure expérience de visionnage, plutôt quavec des couleurs sauvages, car vous navez jamais réussi à désactiver le mode démo dans les paramètres de votre téléviseur.

La nouvelle norme adaptative HDR10 + sera prise en charge sur les prochains téléviseurs Samsung QLED - nous nous attendons à voir une actualisation de ces téléviseurs en janvier 2021 - et nous nous attendons à voir dautres fabricants offrir également une assistance. Bien que non confirmé, il est susceptible de provenir de Panasonic, Toshiba, TCL et Hisense, entre autres.

Bien sûr, avoir du soutien nest pas la même chose que du contenu. Heureusement, Amazon Prime Video prend en charge HDR10 + et le mode Cinéaste pour les téléviseurs Samsung grâce à la nouvelle version adaptative HDR10 +, vous devriez donc voir lavantage lors de la diffusion de ce contenu sur les nouveaux appareils de Samsung.

Comme pour toutes les parties de léquation de la qualité dimage télévisée, il sagit dun petit pas et pour beaucoup, ce nest peut-être pas un énorme changement dans les performances, mais cest quelque chose à surveiller si vous envisagez dacheter un nouveau téléviseur en 2021.

Écrit par Chris Hall.