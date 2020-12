Une nouvelle application TikTok grand écran arrive sur les téléviseurs Samsung en Europe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung et TikTok ont annoncé une application TikTok dédiée pour les téléviseurs intelligents Samsung en Europe. La nouvelle application vous donne accès à une sélection organisée de vidéos du réseau social.

Lapplication arrive sur tous les téléviseurs intelligents Samsung à partir de lannée modèle 2018, bien quelle ne soit pas encore disponible sur la gamme Sero.

Vous pouvez le télécharger via lApp Store Samsung Smart TV, bien quil soit préinstallé sur tous les nouveaux téléviseurs vendus. Vous navez pas nécessairement besoin dun compte TikTok pour utiliser lapplication, mais ce sera plus personnalisé si vous le faites.

Lapplication vous montre le contenu le plus aimé et le plus consulté sur TikTok, ce devrait donc être un excellent moyen de voir les tendances - vous pouvez également voir facilement les flux `` Pour vous et `` Suivi . Il existe également un accès facile au contenu éducatif et didacticiel - vidéos #LearnOnTikTok - afin que vous puissiez facilement accéder aux hacks, aux conseils, aux astuces et aux faits.

Les autres contenus sont classés en 12 catégories couvrant tous les différents genres clés, du jeu et de la comédie à la nourriture et aux animaux.

En utilisant lapplication, vous pouvez également aimer et commenter des vidéos ou bloquer ou marquer le contenu qui ne vous intéresse pas.

Rich Waterworth, directeur général de TikTok UK, a déclaré: "Lannée dernière a radicalement changé notre façon de vivre, de travailler et de jouer. Nous sommes de plus en plus nombreux à passer plus de temps à la maison, à regarder la télévision avec leurs proches et à profiter de contenus divertissants et éduqués via nos smartphones .

«Cela nous a amenés à réfléchir à la façon dont nous pouvons apporter la créativité et la joie de TikTok à encore plus de gens à travers le Royaume-Uni. Cest exactement ce que fera notre nouvelle application TikTok, en donnant à des millions de propriétaires de téléviseurs Samsung laccès à nos hacks de recettes tendances, la comédie des sketchs, des défis et plus encore - directement dans les salons à travers le pays. "

Écrit par Dan Grabham.