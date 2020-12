Samsung prévoit de dévoiler son prochain téléviseur MicroLED cette semaine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung dévoilerait cette semaine un nouveau téléviseur MicroLED, lors dun "webinaire" en ligne qui na pas encore été annoncé.

Il a lancé la technologie décran avec The Wall - un concept de télévision que nous avons vu pour la première fois au CES en janvier 2018. Il a été mis à la disposition des consommateurs dans plusieurs tailles de 75 pouces et plus au cours des deux années suivantes.

Maintenant, nous aurons un nouveau modèle et peut-être que cette fois, il sera plus accessible / abordable.

Comme OLED, la technologie de panneau MicroLED utilise des pixels auto-éclairants et, par conséquent, ne nécessite pas de rétroéclairage séparé. Cela signifie quil est capable de désactiver complètement les pixels et de permettre des niveaux de noir profond dans les images.

Mais contrairement à lOLED, les MicroLED sont potentiellement capables dune luminosité plus élevée, de sorte que le rapport de contraste dun écran global peut être extrême. De plus, les panneaux MicroLED peuvent être modulaires, de sorte que dénormes téléviseurs et écrans peuvent être fabriqués à laide de la technologie.

On dit que Samsung utilise des modules MicroLED de taille millimétrique plutôt que du micromètre, ce qui peut signifier quil est plus difficile dutiliser sa technologie dans des écrans plus petits - ne vous attendez pas à un téléviseur 8K de 55 pouces cette semaine, par exemple.

Cependant, SamMobile affirme que les nouveaux téléviseurs MicroLED seront ciblés sur les foyers en 2021, citant le chef de lactivité daffichage visuel de Samsung comme source.

Écrit par Rik Henderson.