(Pocket-lint) - Les offres du Black Friday sont à nos portes - et Samsung offre une réduction massive de 32% sur lune de ses énormes télé QLED de 75 pouces.

Au prix de 1499,99 $ sur le Samsung Store , cest une économie de 700 $ par rapport au prix habituel. Il est rare de voir les téléviseurs 2020 bénéficier de telles réductions si peu de temps après leur lancement.

Il existe même une option de financement mensuel avec un TAP de 0%, ce qui signifie que vous pourriez avoir ce téléviseur géant pour seulement 31,25 $ par mois sur deux ans.

Samsung Q70T 75 pouces, maintenant 1499,99 $ (économisez 700 $). Découvrez loffre sur Samsung Store

Le Q70T est le milieu de gamme de la gamme QLED de Samsung.Par conséquent, même si vous nobtiendrez pas autant de zones de rétroéclairage que celles trouvées plus haut dans la gamme, vous obtenez toujours beaucoup de qualité dimage pour votre argent.

QLED est capable de pousser la luminosité à des niveaux bien au-delà des panneaux OLED, tout en offrant des couleurs vraiment percutantes.

De plus, étant 2020, le Q70T prend en charge HDMI 2.1, ce qui signifie quil prend en charge toutes les dernières et meilleures fonctionnalités de jeu de nouvelle génération. Cela inclut le taux de rafraîchissement variable (VRR), la prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz à une résolution 4K et le mode de faible latence automatique (ALLM).

Donc, si vous êtes un fan de cinéma ou que vous êtes sur le point dentrer dans PlayStation 5 et / ou Xbox Series X, cest un rêve sur grand écran pour un prix vraiment décent.

Écrit par Jason Denwood.