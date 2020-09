Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Samsung a présenté pour la première fois sa gamme de téléviseurs 8K - désormais titrée par le modèle Q950TS - pour en posséder une, il faudrait des sommes dargent hallucinantes . Désormais, le Q700T représente les premiers pas de lentreprise pour ouvrir les vannes 8K à un prix inférieur.

Eh bien, non pas que le Q700T soit bon marché . Le modèle 55 pouces démarre à 1999 £, passant à 2699 £ pour la version 65 pouces. Le Q950TS susmentionné est plus du double du prix de ce dernier, pour mettre cela en perspective.

Alors, pourquoi voudriez-vous un téléviseur 8K? Résolution, mais bien sûr, avec les 7680 x 4320 pixels - soit plus de 33 millions au total, donc quatre fois plus que la norme 4K actuelle - créant des niveaux de détail que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et avec la technologie QLED 8K de Samsung, vous êtes promis une luminosité brûlante et des couleurs vives.

Ailleurs, le Q700T offre le son de suivi dobjet + de Samsung, qui adapte le son pour une expérience 3D plus immersive.

Il y a bien sûr des prises: presque rien nest tourné en 8K; et il y a un argument selon lequel vous devriez vous asseoir si près dun panneau 8K pour discerner la résolution. Mais le contenu haut de gamme des panneaux 8K de Samsung, donc avec une bonne source, un Blu-ray 4K sera encore plus net sur un téléviseur tel que le Q700T.

Cependant, la 4K nest devenue la norme que récemment pour de nombreux fabricants et dautres fabricants se concentrant sur le HDR (plage dynamique élevée) et dautres technologies, nous pensons quil faudra un peu plus de temps avant que le 8K ne devienne vraiment courant.

Mise à jour: cette histoire affirmait à lorigine que Gaming Enhancer + était une fonctionnalité lorsque, après clarification et un communiqué de presse mis à jour de Samsung UK, il est confirmé quil nest pas présent dans le Q700T.

Écrit par Mike Lowe.