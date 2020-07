Bénéficiez de 20% de réduction sur les téléviseurs intelligents Samsung 4K HDR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous êtes à la recherche dun nouveau téléviseur Samsung, cest maintenant le bon moment. La vente dété Amazon a jusquà 20% de réduction sur le téléviseur LED Samsung TU7110 4K HDR, en trois tailles différentes.

Arborant ce que Samsung appelle sa technologie Crystal Display, le TU7110 (faisant partie de la série 7100) est un modèle 2020 et intègre le processeur Crystal propriétaire 4K de la société pour une mise à léchelle intelligente.

Il a HDR10 + et HLG à bord, un mode "Game Enhancer" dédié, une sortie totale de 20W de ses haut-parleurs stéréo.

Le modèle 43 pouces - Samsung 43TU7110 - est maintenant disponible pour 349 £.

Si vous souhaitez augmenter la taille de lécran à 50 pouces, vous pouvez obtenir le Samsung 50TU7110 pour seulement 399 £ .

Et le 55 pouces représente une grande valeur, avec le Samsung 55 TU7110 disponible sur Amazon UK pour moins de 500 £ - à 449 £.

Chacun des téléviseurs est intelligent, utilisant la propre plate-forme Tizen de Samsung pour les applications et autres services de streaming. Ils ont un large éventail des meilleurs services disponibles, y compris Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et même BT Sport pour 4K HDR Premier League et plus, si vous vous abonnez au pack de streaming BT Sport Ultimate.