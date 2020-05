Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le nouveau Terrace TV de Samsung nest pas un téléviseur QLED 4K moyen; il est spécialement conçu pour lextérieur.

Bien que le Terrace TV offre une résolution 4K complète avec la technologie QLED, il offre également une résistance aux intempéries de IP55, fournit 2000 nits de luminosité et un revêtement anti-éblouissant. Samsung annonce également la terrasse du Soundbar avec technologie dannulation de distorsion et indice de résistance aux intempéries IP55. Il peut être monté au mur ou directement sur le téléviseur Terrace.

Additionnez le tout et vous pourrez organiser des soirées barbecue dété avec un home cinéma en plein air légitime. Si vous regardez les images promotionnelles de lentreprise, il est clair que Samsung pense que le téléviseur et la barre de son peuvent être suspendus à lextérieur, sans craindre la pluie.

Le téléviseur Terrace est disponible en tailles de 55, 65 et 75 pouces et est maintenant disponible aux États-Unis et au Canada. Il viendra en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande à un moment donné dans le futur. Le modèle de 55 pouces est de 3455 $, le 65 pouces de 4999 $ et lécran de 75 pouces de 6499 $. Aucun mot sur les prix au Royaume-Uni.

1/3 Samsung

Samsung a déclaré quil développait également un modèle «professionnel» du téléviseur pour les entreprises et a annoncé de nouvelles barres de son 2020, y compris des modèles Alexa.