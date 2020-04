Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung est le premier fabricant à proposer la prise en charge dApple Music sur ses téléviseurs, avec une application dédiée désormais déployée sur des décors dans 100 pays.

Déjà capables de lire du contenu Apple TV et AirPlay 2, les propriétaires de nombreux modèles de téléviseurs intelligents Samsung commercialisés de 2018 à aujourdhui devraient désormais pouvoir télécharger lapplication Apple Music et se connecter à leurs comptes.

Apple Music est un service de streaming qui donne accès à plus de 60 millions de chansons sans publicité, pour un abonnement mensuel de 9,99 £ / 9,99 $ par mois. Un abonnement familial est disponible pour 14,99 £ / 14,99 $ par mois - qui permet daccéder à jusquà six personnes sur les appareils iOS, Sonos et maintenant les téléviseurs Samsung.

"Notre objectif a toujours été doffrir les meilleures expériences de divertissement aux consommateurs - et comme les gens passent plus de temps à la maison, nous sommes plus engagés que jamais dans cette mission", a déclaré le vice-président des partenariats stratégiques de Samsung, Salek Brodsky.

"Lannée dernière, nous avons été le premier fabricant de téléviseurs à proposer lapplication Apple TV, et aujourdhui, nous sommes les premiers à proposer Apple Music."

Pour installer lapplication Apple Music sur votre téléviseur intelligent Samsung pris en charge, rendez-vous sur lApp Store et il devrait déjà y être.

Les nouveaux abonnés peuvent essayer Apple Music gratuitement pendant trois mois.