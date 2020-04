Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous sommes en plein milieu de notre objectif dun mois sur la durabilité , ce qui signifie que nous gardons un œil spécial sur le moment où les entreprises technologiques utilisent leur emballage avec plus de sagesse que la moyenne.

Il semblerait que Samsung fasse exactement cela, avec une annonce qui vient tout droit du champ gauche - certains de ses emballages TV, en particulier des boîtes en carton, seront désormais livrés avec des motifs ondulés gravés dessus, pour aider les clients à réutiliser les matériaux.

En fait, Samsung va lancer des instructions sur la façon de transformer les boîtes en une gamme de constructions, y compris le plus attrayant une maison de chat qui fait un logement plus officiel que la boîte ouverte dans laquelle ils se trouveraient absolument.

Une autre option, illustrée ci-dessous, est une sorte de support dorganisation idéal pour les magazines et les journaux. Il faut dire que ceux-ci semblent réellement utilisables et pourraient être un aperçu prémonitoire de la façon dont les gens doivent commencer à adapter leur ménage pour cesser de jeter autant de ce matériel lors de la livraison.

Les téléviseurs qui recevront le soi-disant éco-emballage sont les plus intéressants de Samsung - The Serif et The Sero. Cela suggère quil pense potentiellement quil pourrait y avoir un chevauchement entre ceux qui achètent des téléviseurs conçus pour sintégrer plus facilement dans votre maison et ceux susceptibles de valoriser ce type de sensibilité écologique.

Le vrai coup de pouce viendra si les gens deviennent créatifs et personnalisent les conceptions pour être un peu moins évidemment lemballage de Samsung. La peinture me vient à lesprit, pour commencer. Pourtant, cela semble être une belle évolution, et ce serait formidable de voir Samsung le déployer plus largement, avec le temps, et en fait, dautres fabricants en tireraient des leçons.