(Pocket-lint) - Samsung a présenté sa technologie de télévision MicroLED lors du CES en 2018. Depuis lors, il a publié un certain nombre de tailles de téléviseurs différentes en utilisant cette technologie, mais elles étaient extrêmement coûteuses et hors de portée pour la plupart.

Pourtant, MicroLED est proclamé un rival direct de lOLED et il y a des rumeurs de nouveaux téléviseurs dans le pipeline - espérons-le à des prix plus abordables.

Alors, quelle est la technologie défendue par Samsung et pourquoi les puristes audiovisuels sen réjouissent-ils? Expliquons tout.

MicroLED est une technologie daffichage à écran plat développée pour la première fois par les professeurs Hongxing Jiang et Jingyu Lin de la Texas Tech University alors quils étaient à la Kansas State University en 2000.

Comme leur nom lindique, les écrans MicroLED comprennent plusieurs LED microscopiques, qui sauto-éclairent par pixel daffichage - tout comme le ferait un panneau OLED (Organic Light Emitting Diode), seule la Micro LED utilise un matériau inorganique. Cela apporte lavantage de niveaux de noir ultra-bas, tout comme OLED, mais avec une luminosité de crête plus élevée.

«Mais jai déjà un kit LED», vous entendez-vous dire. Vous le faites probablement. Mais cest en fait un panneau LCD avec un éclairage arrière ou des bords à LED. La micro LED ne nécessite pas ce rétroéclairage séparé, ce qui signifie des noirs plus sombres et des blancs plus brillants, tout en annulant le saignement de lumière associé aux télé actuelles éclairées par LED.

De nombreux fabricants produisent des téléviseurs OLED ces jours-ci, y compris LG, Panasonic, Philips et Sony, mais Samsung sest toujours abstenu - même sil fabrique ses propres panneaux OLED pour les appareils mobiles. Avec Micro LED, cependant, il nest pas nécessaire - cela pourrait être la technologie phare pour surpasser sa concurrence OLED.

MicroLED présente certaines similitudes avec OLED. Avec OLED, chaque pixel est sa propre source de lumière, pouvant sallumer ou séteindre selon les besoins, offrant un contraste incroyable et aucun saignement de lumière sur les pixels environnants. Si un pixel OLED est éteint, il est noir. Ce nest pas seulement une nuance de noir plus foncée, cest éteint et il ny a pas de lumière. MicroLED obtient exactement les mêmes résultats car il possède également des pixels auto-éclairants.

Cependant, alors que les panneaux OLED saméliorent, leurs niveaux de luminosité de pointe sont limités par rapport aux LED actuelles (en particulier les panneaux QLED de Samsung). La luminosité détermine non seulement la qualité dune image, mais cest un facteur majeur de l efficacité du contenu HDR (High Dynamic Range). MicroLED peut éclairer beaucoup plus lumineux que OLED, avec un rapport de contraste de 1 000 000: 1. Cest jusquà 30 fois plus lumineux que les téléviseurs OLED comparables.

Ceci est dû au matériau inorganique utilisé (nitrure de gallium), qui permet aux sources LED RVB individuelles dêtre plus lumineuses - et plus longtemps. Si un panneau OLED est trop lumineux pendant trop longtemps, sa matière organique diminue. Ce nest pas un problème aussi grave avec les matériaux inorganiques, qui ont une durée de vie globale plus longue.

La luminosité maximale de The Wall TV de Samsung, par exemple, est de 2000 nits.

Samsung a dévoilé son premier téléviseur MicroLED au CES 2018 - le téléviseur 4K «The Wall» de 146 pouces. Cela a été suivi par le lancement commercial de The Wall Professional - conçu pour les installations industrielles.

Samsung a ensuite produit une version 4K de 75 pouces pour les particuliers, atteignant le point idéal pour de nombreux fans de home cinéma, mais à un coût considérable. Il espère annoncer une nouvelle version fin 2020, début 2021.

LG a également présenté en avant-première son propre téléviseur micro LED de 175 pouces à lIFA 2018 - mais on ne sait pas si vous pourrez lacheter et a apparemment repoussé presque entièrement son objectif sur OLED.

La raison pour laquelle Samsung a initialement montré The Wall au CES était simplement de montrer quil le pouvait. Surpassant la version 146 pouces, en 2019, Samsung a présenté une version 219 pouces.

MicroLED est une technologie modulaire - ce qui signifie que les panneaux sont constitués dune série de panneaux plus petits, «tricotés ensemble» pour former un tout plus grand. Cela signifie également que vous pouvez avoir une personnalisation créative, capable dinstaller un téléviseur MicroLED pour répondre aux exigences du client, que ce soit 21: 9, 16: 9 ou autre - cest une solution très flexible.

Vous pouvez également avoir un téléviseur MicroLED dans des tailles irrégulières, Samsung disant que la mise à léchelle et le traitement pour garantir la livraison des images restent nettes.

À première vue, Micro LED a le potentiel de prendre et de surpasser lOLED. Les mêmes niveaux de noir mais avec une plus grande luminosité, une consommation dénergie plus faible et une durée de vie plus longue sont tous très attrayants pour les amateurs de home cinéma.

Le problème, nous le soupçonnons, ce sont les coûts de fabrication. Mais, à mesure que linvestissement des fabricants augmente, qui sait, MicroLED pourrait être un véritable rival de lOLED. Mieux encore.

Cest vraiment très impressionnant.

