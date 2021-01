Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung sera une force à surveiller au CES 2021 , profitant pleinement du salon numérique avec quatre événements au cours des prochaines semaines.

Samsung démarre le 6 janvier et organise une série de lancements dans différentes parties de la société jusquau 14 janvier avec Galaxy Unpacked , où nous nous attendons à ce que le nouveau Galaxy S soit révélé.

Cest la question clé, car il y a quelques événements à attendre. Le premier sappelle à juste titre The First Look 2021 qui, selon Samsung, sera axé sur les écrans. Il aura lieu le 6 janvier à 11 h 00 HNE. Voici les temps internationaux:

San Francisco - 8h00 PST

New York - 11h00 HNE

Londres - 16h00 GMT

Berlin - 17h00 CET

Bombay - 21h30 IST

Tokyo - 01:00 JST, 07 janv.

Sydney - 03:00 AEDT, 07 janv.

Oui, Samsung diffuse généralement ses keynotes en direct sur YouTube , mais jusquà ce que ce soit prêt pour la présentation elle-même, la société propose un mini-site officiel du CES 2020 . Nous intégrerons la vidéo dès que nous la trouverons afin que vous puissiez la regarder sur cette page.

Ce sera une année exceptionnelle pour Samsung en 2021 et il semble certainement quil y aura beaucoup dannonces.

6 janvier

Samsung a déclaré quil présenterait un "nouveau monde décrans" lors de lévénement First Look. On ne sait pas exactement quels produits pourraient être annoncés, mais certaines des images daccroche ont montré plusieurs formats daffichage dans plusieurs tailles. Nous pensons quil va être question de MicroLED et la société a déjà confirmé quelle proposerait des téléviseurs MicroLED à partir de début 2021.

11 janvier

Le principal "CES confernece" de Samsung semble être le deuxième événement quil organise, appelé Better Normal For All. Nous pensons quil sagira dun lancement de technologie grand public descendante susceptible de couvrir une gamme plus large de produits. Souvent, cest lune des keynotes du CES qui retient le plus lattention. La société pourrait lutiliser pour lancer un nouveau Chromebook, elle lancera probablement des produits audio, notamment les Buds Pro et peut-être des haut-parleurs connectés. Galaxy Home sera-t-il lancé correctement?

12 janvier

Un événement Exynos est prévu le 12 janvier au cours duquel Samsung devrait dévoiler lExynos 2100, censé alimenter la nouvelle famille dappareils Samsung Galaxy S21.

14 janvier

Nous avons parlé de Galaxy Unpacked dans une fonctionnalité distincte, mais nous nous attendons au lancement des Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra lors de lévénement.

Pour toutes les dernières et meilleures annonces de CES 2021, vous pouvez parcourir notre fonctionnalité mise à jour , où nous compilerons plus en détail les annonces de produits les plus importantes et les meilleures.

