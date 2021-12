Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le CES sera à nouveau un événement en direct en janvier 2022 et Samsung devrait à nouveau monter sur scène à Las Vegas avec son discours principal.

Il débutera le 4 janvier, avec le vice-président et PDG de Samsung Electronics, Jong-Hee Han, présentant la vision de lentreprise pour lannée à venir et au-delà.

Voici comment vous pouvez le regarder en direct en ligne et à quoi vous attendre.

La première conférence de presse en personne de Samsung au CES aura lieu le 4 janvier à 18h30 PST. Voici les horaires internationaux :

Côte ouest des États-Unis - 18h30 PST

Côte est des États-Unis - 21 h 30 HNE

Royaume-Uni - 02h30 GMT

Europe centrale - 3h30 CET

Inde - 8h IST

Japon - 11h30 JST

Australie (Sydney) - 13h30 AEDT

Nous espérons accueillir le discours douverture ici même plus près de lheure.

Il sera également disponible sur le site Samsung Newsroom .

Pouvant exposer pour la première fois en deux ans, il est probable que Samsung proposera de nombreux produits sur le salon.

De nouveaux téléviseurs, équipements audiovisuels et plus dun réfrigérateur sont plus que probables. On devrait aussi voir le lancement du Samsung Galaxy S21 FE , enfin.

Son discours principal est intitulé « Ensemble pour demain » et un fil conducteur sera le changement climatique. Cela inclura les efforts de lentreprise pour rendre « la vie sur Terre plus durable ».