Événement Samsung `` Life Unstoppable : comment regarder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a annoncé quil organiserait un événement virtuel début septembre pour remplacer lévénement quil organise normalement lors de l énorme salon technologique IFA de Berlin.

IFA est le plus grand salon technologique dEurope et se déroule toujours au début du mois de septembre, mais avec une capacité extrêmement réduite et aucun accès public.

La confirmation de lévénement dit `` Life Unstoppable intervient quelques jours à peine avant son dernier événement Unpacked pour révéler cinq nouveaux appareils, dont la série Galaxy Note 20.

Cependant, le lancement de septembre ne se concentrera pas sur les appareils mobiles, mais sur les produits TV et audiovisuels de Samsung ainsi que sur les appareils ménagers.

La conférence de presse Samsung débutera à 9h BST et à 10h CST le 2 septembre 2020.

Nous nous attendons à ce que lévénement soit diffusé en direct sur YouTube, mais vous devriez également pouvoir vous rendre dans la salle de presse Samsung pour voir laction.

Samsung affirme que Life Unstoppable est un «voyage virtuel et dynamique de 45 minutes de la toute dernière technologie pionnière de Samsung». Samsung indique que lévénement couvrira les nouveaux lancements dans les appareils mobiles, télévisés et électroménagers, bien que nous nous attendions à ce que toutes les annonces dappareils mobiles aient été faites lors du précédent événement Unpacked, à lexception possible dune nouvelle tablette Galaxy Tab.

Lannée dernière, Samsung a profité de lévénement équivalent pour annoncer que le HDR10 + serait compatible avec le 8K , a dévoilé laspirateur Powerstick Jet et le fou AirDresser . Il a également suivi le lancement en Euro du Galaxy Fold et a annoncé une nouvelle plate-forme de smartphone Exynos avec 5G intégrée.

Début septembre 2019, Samsung a ouvert sa boutique vitrine londonienne, Samsung KX.