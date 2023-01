Roku lance des téléviseurs de sa propre marque : Téléviseurs Roku Select et Plus Series

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Roku a annoncé ses premiers téléviseurs qui sont conçus et fabriqués par Roku, plutôt que d'être fabriqués en partenariat avec une autre marque.

La famille est divisée en deux segments, avec le Roku Select à l'extrémité la plus abordable et le Roku Plus offrant des fonctionnalités plus avancées.

La nouvelle gamme de téléviseurs offrira 11 modèles, avec des tailles allant de 24 à 75 pouces, tous offrant des fonctionnalités Roku familières et fonctionnant sur la plateforme Roku, ce qui permet un accès facile à une gamme complète de services de streaming.

Roku n'a pas détaillé exactement quels modèles seront proposés dans quelles tailles, mais nous savons que le Roku Select proposera des modèles de 32, 43 et 55 pouces, tandis que le Roku Plus sera proposé dans des tailles de 65 et 75 pouces.

Il y aura des modèles HD et 4K, mais la répartition de ces tailles et résolutions n'est pas claire pour le moment - nous ferons une mise à jour lorsque nous en saurons plus.

Ce que Roku a dit, c'est que les modèles Roku Select seront livrés avec des télécommandes vocales Roku, tandis que les modèles Roku Plus seront équipés de la télécommande vocale Roku Pro.

Les nouveaux téléviseurs Roku ne sont actuellement prévus que pour un lancement aux États-Unis et ils seront disponibles à partir du printemps 2023. Les prix commenceront à 119 dollars pour le modèle de 24 pouces et iront jusqu'à 999 dollars pour le modèle de 75 pouces.

Roku a également annoncé une nouvelle barre de son sans fil Roku TV, conçue pour améliorer l'expérience audio offerte par ces téléviseurs.

Les nouveaux téléviseurs Roku ont été annoncés au CES 2023.

Écrit par Chris Hall.