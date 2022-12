Les téléviseurs Roku de RCA sont lancés au Royaume-Uni, à partir d'un prix incroyable de 130 £.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - RCA a rejoint la liste des fabricants de téléviseurs à lancer des téléviseurs Roku au Royaume-Uni.

Disponibles en tailles d'écran de 32, 40 et 55 pouces, les téléviseurs Roku de RCA sont disponibles en résolutions HD et 4K HDR et commencent à seulement 129,99 £.

Ils intègrent la plateforme de télévision intelligente Roku, de sorte que vous n'avez pas besoin d'ajouter un appareil de streaming secondaire, et sont également livrés avec 30 jours de Discovery+ gratuit.

Les téléviseurs Roku ont une page d'accueil personnalisable, avec un accès aux milliers d'applications de streaming et de chaînes disponibles sur la plateforme. Cela inclut tous les services de télévision gratuits du Royaume-Uni, tels que BBC iPlayer, ITVX, All 4 et My5. Les téléviseurs RCA sont également compatibles avec Freeview Play, ce qui vous permet de faire défiler l'EPG en arrière, de sélectionner une émission que vous avez peut-être manquée et de la regarder en rattrapage.

La chaîne Roku est également disponible gratuitement, avec des émissions et des films Roku Originals, notamment Weird : The Al Yankovic Story avec Daniel Radcliffe.

Le premier téléviseur Roku de RCA à être disponible est le RR32HD1 - un modèle de 32 pouces avec une résolution d'image HD. Il dispose de deux ports HDMI et de deux ports USB. Il prend également en charge le HDR.

Le modèle de 40 pouces (RR40FH1) est une variante Full HD, tandis que le modèle de 55 pouces (RR55UD1) est 4K HDR. Leur prix est respectivement de 169,99 £ et 269,99 £.

Vous pouvez acheter le téléviseur Roku RCA de 32 pouces sur Amazon au prix de 129,99 £ dès maintenant.

Écrit par Rik Henderson.