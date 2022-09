Metz arrive au Royaume-Uni avec une gamme de téléviseurs Roku abordables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La marque AV Metz arrive enfin au Royaume-Uni. Et elle présente une gamme de téléviseurs Roku abordables.

Déjà bien implantée en Allemagne, la marque lancera quatre téléviseurs HDR 4K et deux téléviseurs HD au Royaume-Uni au début du mois d'octobre.

-

Il y aura des téléviseurs de 32 et 40 pouces avec des résolutions d'image de 720p / 1080p (2K) respectivement, et des ensembles de 43, 50, 55 et 65 pouces avec Ultra HD 4K. Tous ces appareils prennent en charge les formats HDR10 et HLG.

Ils fonctionnent également chacun sur la plateforme intelligente Roku TV, ce qui signifie que toutes les chaînes (apps) Roku seront disponibles sur l'ensemble de la gamme.

Tous les téléviseurs Metz sont équipés d'écrans LCD et d'un rétroéclairage direct par LED pour un meilleur contraste (par rapport aux équivalents éclairés par les bords).

Ils prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 60 Hz. Les modèles de 32 et 40 pouces sont équipés de deux ports HDMI (dont un avec eARC), tandis que les modèles 4K sont équipés de trois ports HDMI (dont un avec eARC).

Ayant nous-mêmes joué avec différents modèles de la gamme, nous pouvons confirmer que l'expérience Roku smart est rapide et fluide sur ces appareils, sans décalage perceptible entre le défilement et le démarrage de Netflix, par exemple.

La fonction Freeview Play est également disponible pour l'accès à la télévision de rattrapage et pour parcourir l'EPG à la recherche de programmes à diffuser. Les téléviseurs prennent tous en charge la connectivité Internet sans fil et filaire (LAN).

Les prix des téléviseurs Roku Metz sont attractifs. La gamme 4K commence à 299 £ pour le 43 MRD6000Z, et passe à 449 £ pour le 65 MRD6000Z de 65 pouces.

Le modèle 32 MTD6000Z ne coûte que 159 £, tandis que le modèle 40 pouces coûte 199 £.

Écrit par Rik Henderson.