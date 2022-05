Lancement de l'Element Roku TV pour regarder en plein air cet été

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku et Element se sont associés pour une nouvelle télévision conçue pour une utilisation en extérieur cet été.

Le téléviseur Roku Element est équipé d'une dalle LED 4K HDR(HDR 10) de 55 pouces. La luminosité est évaluée à 700 NITS afin qu'elle puisse percer la lumière du soleil, tandis qu'un verre antireflet est utilisé pour minimiser les reflets.

Il offre également une protection supplémentaire contre les éléments, avec une certification IP55 pour l'étanchéité aux intempéries, à l'eau, à la poussière et à l'humidité. Le téléviseur peut également résister à des températures allant de moins 4 degrés Fahrenheit à 104 degrés Fahrenheit.

Il fonctionne sous Roku OS et est donc capable d'installer et d'accéder à toutes les chaînes disponibles sur d'autres appareils Roku. Cela inclut Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ et Hulu.

"Avec l'Outdoor Element Roku TV, nous sommes en mesure d'étendre les offres de Roku du système d'exploitation Smart TV numéro un des ventes aux États-Unis à une nouvelle partie de la maison", a déclaré le directeur principal du développement commercial de Roku, Tom McFarland.

"La puissance et la facilité d'utilisation de Roku TV, combinées au matériel accessible à tous et doté de nombreuses fonctionnalités d'Element s'adaptent parfaitement à tout espace de vie extérieur."

Le téléviseur Roku d'Element est disponible aux États-Unis uniquement et peut être acheté chez Walmart, au prix de 1 299,99$.

Écrit par Rik Henderson.