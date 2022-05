Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Music est arrivé sur Roku.

Cela signifie que si vous possédez un téléviseur Roku ou un appareil Roku, vous pouvez désormais écouter des chansons et des vidéos du service d'abonnement musical d'Apple. Roku a annoncé lundi que"l'application sera disponible au téléchargement plus tard dans la journée". N'oubliez pas qu'Apple Music est disponible sur la plateforme Fire TV d'Amazon depuis environ trois ans et qu'il est également disponible sur la PlayStation 5.

Il a fallu un certain temps pour qu'il soit déployé au-delà du propre écosystème d'Apple. Et, malheureusement, même sur Roku, elle ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités. Par exemple, Apple Music sur Roku n'offrira pas d'audio sans perte ou spatial "pour le moment", a déclaré un porte-parole de Roku aux médias. Ces fonctionnalités ne sont toutefois pas limitées aux appareils Apple, puisqu'elles sont actuellement disponibles dans Apple Music pour Android.

Vous pouvez télécharger Apple Music depuis leRoku Channel Store. Il vous permettra d'accéder à votre abonnement Apple Music, nouveau ou existant, ainsi qu'à l'ensemble de votre bibliothèque musicale sur tous vos appareils. Il vous suffit de vous connecter ou de créer un nouvel identifiant Apple pour commencer à écouter Apple Music sur votre lecteur Roku, votre téléviseur ou votre barre de son comme la Roku Streambar Pro.

Un abonnement à Apple Music est disponible pour 9,99 dollars par mois aux États-Unis. Les nouveaux clients peuvent bénéficier d'une offre d'essai gratuite d'un mois.

Pour en savoir plus sur Apple Music et son fonctionnement, consultez le guide de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.