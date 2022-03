Mise à jour Roku OS 11 : que peut faire votre appareil Roku maintenant ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku déploie une nouvelle version de son système d'exploitation sur les appareils Roku du monde entier.

Roku OS 11 apparaîtra sur votre appareil au cours des prochaines semaines et apportera de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Voici les points saillants de ce à quoi s'attendre.

La dernière mise à jour pour les appareils de streaming Roku ajoute une nouvelle fonctionnalité, Roku Photo Streams, un moyen facile de partager et de visualiser vos photos préférées et un certain nombre de réglages essentiels.

Le vice-président senior des produits et de l'expérience de la société, Gidon Katz, a expliqué que les ajouts sont centrés sur la personnalisation de la plate-forme : "Avec Roku OS 11, nous proposons une plate-forme avec de nouvelles mises à jour personnalisées pour la recherche, l'audio, la découverte de contenu, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité qui permet à nos clients d'afficher et même de partager des albums photo via des appareils Roku », a-t-il déclaré.

Photo Streams permet à un utilisateur de créer un économiseur d'écran personnalisé à l'aide de ses propres photos. Vous pouvez télécharger des photos directement sur les appareils Roku, via un téléphone portable ou un PC, puis les définir comme économiseur d'écran. Les flux peuvent également être partagés avec d'autres appareils Roku, ils peuvent donc également être utilisés par la famille ou les amis.

Les produits audio de Roku peuvent désormais être configurés pour identifier et amplifier dynamiquement le dialogue.

Il existe également de nouveaux préréglages sonores pour les barres de son et les haut-parleurs de Roku : Standard, Dialogue, Film, Musique et Nuit.

Un nouvel outil d'étalonnage a été ajouté à l'application mobile Roku. Vous pouvez l'utiliser pour vous assurer que la synchronisation audio et vidéo est correcte sur votre lecteur ou Steambar.

Une nouvelle destination à regarder a été ajoutée au menu principal de l'écran d'accueil. Il recommande des films, des émissions de télévision et des vidéos à partir d'une variété de services de streaming. Il inclura du contenu tendance auprès des utilisateurs de Roku et plus encore.

En plus de la zone Live TV existante, Roku OS 11 permet aux utilisateurs de voir le contenu TV en direct récemment regardé. Les dernières nouvelles locales et nationales, les sports, les films et plus encore apparaissent maintenant dans la section Live TV.

Les utilisateurs peuvent désormais saisir des adresses e-mail, des mots de passe et des informations PIN à l'aide de la fonctionnalité Roku Voice, ce qui facilite la connexion à un canal pour la première fois.

L'application mobile Roku a de nouveaux éléments de conception offrant une expérience plus visuelle lors de la recherche de contenu. Des images visuelles des acteurs et de l'équipe seront disponibles sur les émissions et les films, par exemple.

Roku OS 11 sera disponible sous forme de mise à jour en direct pour les appareils de diffusion en continu, les téléviseurs et les systèmes de haut-parleurs Roku dans les "semaines à venir".

Écrit par Rik Henderson.