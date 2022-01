Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous possédez un appareil Roku , qu'il s'agisse d'un décodeur ou d'une barre de son, il est désormais beaucoup plus facile de trouver du contenu en direct, y compris les sports et la télévision aux heures de grande écoute.

Roku a ajouté une « Zone TV en direct » au menu de gauche des appareils Roku. Vous y trouverez le propre guide des chaînes de télévision en direct de Roku de The Roku Channel, ainsi que des services de diffusion en direct tiers tels que Hulu avec Live TV, FuboTV, Philo, Sling et YouTube TV. De plus, vous verrez tout le contenu que vous avez récemment regardé et ce qui est actuellement diffusé - y compris les actualités et les sports locaux et nationaux - le tout depuis le nouvel onglet Zone de télévision en direct.

Pour trouver Live TV Zone, allumez votre appareil Roku. Ensuite, dans le menu de navigation de gauche, faites défiler jusqu'à "Live TV", ou vous pouvez simplement rechercher "Live TV Zone". C'est ça! Désormais, à partir de ce guichet unique, vous pouvez accéder et regarder une gamme de programmes télévisés en direct.

Gardez à l'esprit qu'il s'agit du dernier effort de Roku pour renforcer ses offres de télévision en direct. L'année dernière, il a lancé la prise en charge des commandes vocales pour son guide des chaînes de télévision en direct, et l'automne dernier, il a mis à jour le guide avec un accès gratuit à plus de 200 chaînes en direct. Ces chaînes incluent les informations, la météo, la télévision pour enfants et les sports.

Écrit par Maggie Tillman.