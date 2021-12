Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google ne retirera plus lapplication YouTube de Roku et renverra lapplication YouTube TV.

La société de Mountain View a conclu un accord pluriannuel avec Roku. Dans le cadre de leur accord, Google continuera de distribuer lapplication YouTube et lapplication YouTube TV à Roku. Cette décision intervient environ huit mois après que Google a retiré lapplication YouTube TV officielle du Roku Channel Store et juste un jour avant que lapplication YouTube normale nait été supprimée du magasin.

Roku a annoncé le nouvel accord avec Google via Twitter .

"À compter daujourdhui, nous avons convenu dune extension de plusieurs années avec Google pour YouTube et YouTube TV", a déclaré Roku. "Cet accord représente un développement positif pour nos clients communs, rendant YouTube et YouTube TV disponibles pour tous les streamers sur la plate-forme Roku."

Roku et Google se disputaient une prolongation de contrat, Roku affirmant que Google exigeait plus de données ainsi quune place plus importante sur ses appareils. Ils devaient parvenir à un accord avant le 9 décembre 2021, sinon Google prévoyait de retirer lapplication YouTube de Roku.

Cela aurait été un coup dur pour les utilisateurs de Roku, car ils nauraient plus accès aux services vidéo populaires de Google. Heureusement, cela a été évité.