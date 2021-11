Les propriétaires de TCL Roku TV ont désormais accès à une chaîne 8K

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les propriétaires de téléviseurs 8K Roku ont enfin une chaîne quils peuvent appeler la leur.

Les explorateurs hébergent des séquences de documentaires sur la nature en 8K HDR et sont désormais disponibles en tant que chaîne pour les téléviseurs 8K Roku de TCL.

Il est également disponible sur tous les autres téléviseurs Roku , mais ils seront naturellement limités à une sortie 4K HDR maximale.

Les propriétaires des ensembles TCL 6-Series 8K bénéficient également dun accès gratuit de 3 mois à Explorers+ - une zone dabonnement de la chaîne qui contient des centaines de films premium 8K et 4K.

« Toute notre équipe est ravie de partager la beauté de The Explorers Earth Inventory à la résolution et à la qualité maximales dans les foyers via les téléviseurs 8K Roku », a déclaré Olivier Chiabodo, PDG de The Explorers.

TCL et potentiellement dautres fabricants prévoient de lancer des téléviseurs 8K supplémentaires à lavenir : « Restez à lécoute pour dautres modèles à venir », a déclaré Bill Wilson de Roku dans un article de blog .

Bar The Explorers, YouTube est à peu près le seul autre endroit pour profiter de séquences 8K décentes à lheure actuelle. Et même alors, ce nest guère prolifique.

Le marché de la télévision 8K en est encore à ses balbutiements, nous nous attendons donc à ce que dautres chaînes, services de streaming et applications de télévision intelligente adoptent la très haute résolution dans les années à venir.