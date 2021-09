Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku a officiellement annoncé une nouvelle version de son Roku Streaming Stick 4K.

Remplaçant le Streaming Stick+ , le nouveau modèle ajoute Dolby Vision , un traitement plus rapide et un récepteur sans fil amélioré.

Son lancement au Royaume-Uni coïncidera également avec la sortie de Roku OS 10.5, qui sera également déployé sur les appareils de streaming existants de la marque.

Disponible à partir doctobre au même prix - 49,99 £ - le nouveau Roku Streaming Stick 4K sera pour la première fois compatible avec Dolby Vision. Cela sera actif sur les applications qui le prennent en charge, y compris Netflix et Disney + (nous lespérons). HDR10+ est également pris en charge sur lappareil.

Il arbore également un nouveau processeur quadricœur, prétendument 30 % plus rapide que celui du Streaming Stick+. Roku se vante que son nouveau récepteur sans fil offre des vitesses de transfert de données deux fois plus rapides.

Comme auparavant, vous obtenez une télécommande vocale avec le Streaming Stick 4K, pour utiliser les commandes via le propre système de reconnaissance vocale de Roku. Alexa et Google Assistant sont également pris en charge, mais uniquement via des haut-parleurs intelligents externes.

AirPlay 2 et HomeKit dApple sont également pris en charge.

Roku OS 10.5 apporte une pile de nouvelles fonctionnalités, non seulement à la clé mise à jour, mais également aux appareils existants.

Roku Voice est amélioré, y compris plus de canaux (applications) prenant désormais en charge les commandes via la recherche, telles que Netflix et Spotify.

Un nouvel onglet Accueil a été ajouté à lapplication mobile Roku. Il fournit un accès instantané au contenu le plus récent et recommandé. Il existe également une liste de sauvegarde, qui vous permet de stocker des émissions dans lapplication pour une visualisation future.

De plus, la fonction de synchronisation AV de Roku est améliorée, avec des améliorations de lécoute privée sans fil. Il peut désormais ajuster lexpérience en fonction des écouteurs que vous portez.

Le nouveau système dexploitation Roku sera déployé sur les appareils pris en charge dans les "semaines à venir".