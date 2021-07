Roku envisage-t-il de mettre à jour le Roku Premiere avec Dolby Vision et Bluetooth ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku pourrait envisager de mettre à jour son streamer de milieu de gamme, le Roku Premiere , en introduisant de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de Dolby Vision et Bluetooth.

Roku propose une gamme complète de streamers, de lExpress dentrée de gamme à lUltra uniquement aux États-Unis. Avec le lancement récent du Roku Express 4K, il y a eu un chevauchement immédiat avec un produit existant - le Roku Premiere.

La différence entre ces deux streamers est mineure : le plus récent Express 4K dispose dun processeur plus puissant et dun Wi-Fi double bande, de la prise en charge de HDR10+ et dadaptateurs Ethernet tiers.

Comme les deux sont au même prix, lancienne Premiere a vraiment peu à offrir dans la gamme, elle est donc idéale pour être remplacée.

Grâce au propre site Web de Roku, nous avons trouvé de nouvelles fonctionnalités supplémentaires répertoriées pour le Roku Premiere qui ne sont pas proposées par le modèle actuel. La liste dit clairement : "Nouveau ! Dolby Vision, Dolby Atmos et Bluetooth."

Alors que Dolby Atmos via passthrough était pris en charge sur la précédente Premiere, la prise en charge de Bluetooth et Dolby Vision est nouvelle. En fait, ceux-ci ne sont proposés que sur le Roku Ultra.

Au début, nous avons considéré que Roku avait peut-être simplement mélangé les informations de la Premiere et de lUltra, mais les puces ne sont pas toutes les mêmes et sont dans un ordre différent, il ne sagit donc pas seulement dune duplication. Le Roku Premiere était également vendu à lorigine dans un emballage orange, mais la liste est maintenant violette comme le reste de la gamme.

De plus, nous avons trouvé ces informations sur le site Web britannique et le Roku Ultra nest pas disponible au Royaume-Uni. Depuis que cela a été signalé avec Roku, linformation a été supprimée : en effet, le Roku Premiere nest plus répertorié sur les pages produits du site Web de Roku, bien que vous puissiez toujours le trouver via une recherche Google.

Ce que cela indique potentiellement, cest une avancée pour la Premiere, créant cet écart de fonctionnalités entre elle et lExpress – et augmentant la boîte de streaming compacte de Roku dans le processus.

Cela soulève également la question de lavenir du plus ancien appareil de Roku - le Streaming Stick + - qui ne prend pas non plus en charge Dolby Vision. Cela pourrait-il aussi être pour une mise à niveau?

Lajout de Bluetooth est susceptible de vous permettre de connecter dautres appareils au Roku afin que vous puissiez avoir des sources audio supplémentaires sur votre téléviseur - il est peu probable quil autorise la connexion découteurs ou de haut-parleurs, que Roku prend en charge via la fonction découte privée de son application pour smartphone.

Nous avons contacté Roku pour un commentaire et nous mettrons à jour dès que nous aurons une réponse.

Écrit par Chris Hall.