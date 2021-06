Les téléviseurs Roku de TCL arrivent au Royaume-Uni, à partir de seulement 229 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TCL a rejoint Hisense pour proposer des modèles de téléviseurs Roku au Royaume-Uni.

Disponibles en plusieurs tailles décran, les téléviseurs TCL Roku commencent à seulement 229 £ pour un modèle HD 32 pouces RP520K, atteignant 549 £ pour le 4K HDR 65 pouces RP602K.

Semblable au Hisense A7200G ( examiné ici ), chacune des nouvelles gammes de TCL intègre la plate-forme de streaming Roku. Cela donne accès à des milliers de chaînes (applications), y compris toutes les principales - Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, ITV Hub, Now et bien dautres.

En fait, la plateforme de Roku est lune des mieux servies en termes de services disponibles. Les téléviseurs prennent également en charge Apple AirPlay 2 et Homekit, ainsi quAlexa et Google Assistant, vous pouvez donc utiliser les commandes vocales via un haut-parleur intelligent à proximité.

Lapplication mobile Roku peut être utilisée pour contrôler un téléviseur Roku, tandis que Freeview Play est à bord pour un rattrapage gratuit.

Tous les téléviseurs sont compatibles HDR10 et HLG, y compris les modèles RP520K 32 et 40 pouces (ce dernier est en Full HD). Tous les modèles RP620K, y compris les variantes 43, 50 et 55 pouces ainsi que le 65 pouces, sont 4K Ultra HD.

Tous les téléviseurs TCL Roku seront disponibles sur currys.co.uk. Les clients britanniques qui manifestent un intérêt pour les ensembles recevront un bon de 20 £.

Écrit par Rik Henderson.