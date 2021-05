Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La chaîne Roku ajoutera sa première série démissions Quibi en mai, a annoncé Roku. Il y en aura 30 au lancement.

Les émissions seront étiquetées comme « Roku Originals » et seront disponibles en streaming à partir du 20 mai 2021. Elles seront gratuites aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, bien que des publicités soient diffusées entre les épisodes abrégés. Le premier lot comprend la septième saison de Reno 911 !, Chrissys Court (avec Chrissy Teigen), Die Hart de Kevin Hart et le documentaire culinaire Shape of Pasta. À terme, Roku prévoit de publier 75 titres Quibi sur son service.

Roku a annoncé en janvier quil accorderait une licence exclusive à Quibi et rendrait ses émissions disponibles sur The Roku Channel, qui est accessible sur les appareils Roku, les téléviseurs intelligents, les applications mobiles et le Web. Au Royaume-Uni, il est disponible sur les appareils Sky Q et Now TV, ainsi que sur les appareils Roku. Les émissions de Quibi ont été conçues à lorigine pour les appareils mobiles, mais vous pouvez également y accéder sur des applications de télévision et les diffuser sur des téléviseurs compatibles via AirPlay et Chromecast.

Regarder sur votre téléviseur signifie que les émissions ne seront pas en portrait, comme elles létaient dans lapplication Quibi. Et tout le contenu sera diffusé à une résolution de 1080p.

Écrit par Maggie Tillman.