(Pocket-lint) - Roku a supprimé la chaîne YouTube TV de sa programmation. Vous ne pouvez plus le télécharger si vous ne lavez pas déjà fait.

Cependant, le canal fonctionnera toujours sil est déjà installé sur votre appareil Roku.

YouTube TV est un service de streaming premium américain, qui propose plus de 85 chaînes de télévision sans avoir besoin dun décodeur câble. Il en coûte 65 $ par mois sans contrat annuel et comprend lespace de stockage DVR.

Mais il a été retiré du magasin de chaînes par Roku avec un accord de distribution entre lui et Google maintenant expiré.

Un nouvel accord na pas encore été conclu, mais il ne semble pas bon, Roku accusant auparavant Google de comportement anticoncurrentiel: "Google tente dutiliser sa position de monopole sur YouTube pour forcer Roku à accepter des conditions prédatrices, anticoncurrentielles et discriminatoires qui nuire directement à Roku et à nos utilisateurs », a-t-il déclaré dans un communiqué plus tôt cette semaine.

Le YouTube normal continuera dêtre disponible sur Roku et nest pas affecté.

Les abonnés YouTube TV pourront continuer à accéder à la chaîne si elle est déjà téléchargée. Cependant, de nouveaux abonnements ne peuvent pas être effectués.

«[Roku] prend une mesure supplémentaire pour continuer à offrir aux abonnés existants laccès à YouTube TV sur la plate-forme Roku, à moins que Google ne prenne des mesures qui nécessitent la suppression complète de la chaîne», a-t-il déclaré.

Écrit par Rik Henderson.