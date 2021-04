Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku a suivi plusieurs grands fournisseurs de contenu en annonçant sa propre programmation Roku Originals pour The Roku Channel.

Lacquisition de la plate-forme de streaming de forme courte Quibi a donné à Roku les droits de nombreuses vidéos exclusives, y compris des programmes réalisés par plusieurs grandes stars. Ceux-ci seront désormais appelés "Roku Originals", dans la même veine que le contenu commandé et acquis par Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV et Sky.

«Nous sommes ravis de présenter ce portefeuille de divertissements primé et diversifié sous la marque Roku Originals», a déclaré Sweta Patel, vice-présidente du marketing de croissance de lengagement de Roku. «Cest une télévision pertinente, amusante et stimulante qui a quelque chose pour tout le monde des meilleurs talents dHollywood, dont Anna Kendrick, Chrissy Teigen, Lena Waithe, Idris Elba, Kevin Hart et Liam Hemsworth. "

Il y aura plus de 75 Roku Originals disponibles en 2021 via The Roku Channel, qui comprendra une douzaine de séries inédites. Lentreprise prévoit également de publier à lavenir dautres contenus exclusifs sous la nouvelle image de marque.

La chaîne Roku est libre de regarder sur les appareils Roku, les téléviseurs Hisense Roku, ainsi que les boîtes Now TV et Sky Q (au Royaume-Uni).

Les téléspectateurs américains peuvent également accéder à The Roku Channel via un navigateur PC ou Mac.

Écrit par Rik Henderson.