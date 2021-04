Le nouveau Roku Express passe à la 4K, apporte le support HDR10 +

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku a mis à jour le Roku Express, en le renforçant avec des fonctionnalités pour compléter le package, y compris la prise en charge de 4K et HDR10 +.

Le Roku Express 4K restera fidèle au design du précédent Roku Express , un boîtier compact que vous connectez à votre téléviseur via HDMI pour lui offrir des services intelligents et connectés.

Il exécutera le nouveau logiciel Roku OS 10, permettant une configuration plus fluide, y compris la détection des téléviseurs HDR10 + pour sassurer que vous avez les bons paramètres. Il détectera également automatiquement la meilleure bande Wi-Fi pour vous offrir une connexion solide.

La prise en charge des dernières normes en matière de télévision fera du Roku Express 4K un excellent ajout à tous ceux qui souhaitent quun boîtier ajoute de la connectivité. Non seulement il prend en charge les grands services de streaming comme Disney +, Netflix et Amazon Video, mais il prend également en charge Apple TV et AirPlay 2 pour le streaming à partir dappareils Apple, ainsi que Google Cast.

En plus de cela, Roku est compatible avec Alexa ou Google Assistant, vous pouvez donc utiliser des commandes vocales pour commencer à regarder la programmation sur votre appareil.

Le Roku Express 4K sera disponible en mai au Royaume-Uni, au prix de 39,99 £.

Roku OS 10 est en cours de déploiement, apportant une gamme de mises à jour aux appareils Roku existants, notamment un processus de configuration plus rapide et plus transparent, la prise en charge dAirPlay 2 et de HomeKit et la compatibilité HDR10 +.

Écrit par Chris Hall.