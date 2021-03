Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La chaîne Roku a lancé sa première programmation originale, quelques mois à peine après avoir acquis les droits de la bibliothèque de démarrage en échec de Qubi.

Le géant du streaming a acquis 75 émissions dans le cadre de l accord avec Quibi , et la première arrivée, Cypher, sera disponible gratuitement le 19 mars pour ceux des États-Unis et du Canada.

Cependant, bien quil sagisse dun pas en avant considérable pour Roku, la société a noté que lémission est un programme sous licence et non, à son avis, une véritable programmation originale. Comme indiqué en février, cependant, il semble que Roku cherchera à développer du contenu en interne le plus tôt possible.

Quoi quil en soit, Cypher recevra une diffusion simultanée exclusive de sept épisodes via le point de vente financé par la publicité de Roku, qui, à compter du quatrième trimestre 2020, pourrait atteindre jusquà 61,4 millions de personnes. Cest une audience qui a doublé lannée dernière.

Alors, de quoi parle Cypher? Eh bien, il met en vedette Martin Dingle Wall en tant que cryptanalyste du FBI, qui découvre une liste de résultats dans un document codé qui appartient à certains méchants. Les autres membres de la distribution incluent Mary Helen Schmidt, Laren Gravitt, Brian Krause et Jaclyn Hales, avec Tamer Mortada en tant que producteur exécutif et le spectacle réalisé par Majdi Smiri.

Ce nest peut-être pas le concept le plus original, bien sûr, mais cest le genre de chose qui aide Roku à combler le vide tout en développant des films et des émissions de télévision internes.

Et avec ses concurrents - y compris Amazon, Netflix, Disney + et Apple - supervisant tous une sorte de production en interne, la programmation originale de Roku sera probablement un facteur clé dans sa capacité à rivaliser avec la concurrence à lavenir.

Pour linstant, cependant, il est temps de sinstaller et de regarder Cypher.

Écrit par Conor Allison.