(Pocket-lint) - Roku espère apparemment créer son propre contenu en interne, y compris des émissions de télévision et des films originaux.

Selon une récente liste demplois partagée par la société sur LinkedIn (via Protocol ), Roku a mentionné quil recherchait un avocat principal de production pour "travailler sur son ardoise en expansion de contenu original", y compris "des productions épisodiques originales et de longs métrages".

Actuellement, Roku ne fait aucune programmation originale. Il a acquis le contenu de Quibi , ainsi que The Roku Channel, un service de streaming financé par la publicité avec accès à des émissions de télévision, des films et des informations en direct de tiers. Mais Roku lui-même nest pas encore entré dans le secteur de la production de contenu.

Gardez à lesprit que les différents concurrents matériels de Roku, dAmazon à Apple, créent tous leurs propres émissions de télévision et films originaux. Noublions pas non plus que pratiquement tous les services de streaming, y compris Netflix, Disney + et Hulu, ont également des bras de production en interne. Pour mieux rivaliser avec tous ces poids lourds, Roku voit probablement la programmation originale comme la prochaine grande frontière à conquérir.

Nous soupçonnons que Rokus est loin dannoncer quoi que ce soit, étant donné quil est en phase de recrutement dun avocat de production, mais cest toujours excitant, néanmoins. On ne sait pas non plus si ce nouveau contenu sera exclusif à The Roku Channel, bien que nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Écrit par Maggie Tillman.