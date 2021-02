Roku teste une télécommande rechargeable, mais est-ce nécessaire?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku a lancé une télécommande rechargeable pour ses appareils de streaming.

Trouvé en ligne par Redditor Kingtut206, le Roku Voice Remote Pro est disponible aux États-Unis pour 29,99 $ dans le cadre dune «offre à durée limitée». Il est actuellement offert dans le cadre du programme daccès anticipé du fabricant.

En plus dune batterie rechargeable non amovible - qui se recharge via micro-USB -, il dispose dune fonctionnalité vocale mains libres, dun mode de recherche à distance perdu, de raccourcis personnels et dune écoute privée via une prise casque.

Apparemment, seulement 2000 unités sont disponibles au cours de cette période de test bêta, mais, en cas de succès, elle pourrait être déployée en nombre plus important et dans dautres régions, y compris éventuellement au Royaume-Uni.

En toute honnêteté, nous ne sommes pas sûrs davoir vraiment besoin dun autre appareil rechargeable dans nos vies. Cela permet déconomiser des coûts et est légèrement plus écologique dabandonner les piles AAA habituellement utilisées, mais nous avons déjà une litanie de gadgets et de gadgets que nous devons charger régulièrement.

De plus, après avoir utilisé les télécommandes rechargeables Shield TV et Apple TV, il ny a rien de plus irritant que de vouloir regarder quelque chose et de découvrir que quelque chose daussi simple quune télécommande ne fonctionne pas car elle na pas été chargée depuis un certain temps.

Ainsi, alors que dautres pourraient le trouver un peu plus utile, nous préférerions nous en tenir aux batteries conventionnelles pour le moment. Au moins jusquà ce que la charge sans fil soit incluse. Nous pourrions voir cela fonctionner à lavenir, avec un tapis de chargement sur un support AV.

Hmmmm, où est ce numéro pour M. Roku? ..

Écrit par Rik Henderson.