Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des semaines de rumeurs, Roku a acquis les droits de la bibliothèque de Quibi. L ancien service de streaming démissions courtes continuera donc à vivre, mais uniquement via le canal Roku.

Le contenu devrait commencer à apparaître gratuitement dans lapplication Roku cette année. Plus de 75 spectacles sont inclus dans loffre.

Bien que Roku nait pas révélé combien il avait payé pour le contenu de Quibi, ni révélé une date exacte de déploiement, le Wall Street Journal a affirmé que la société de diffusion en continu avait payé «nettement moins» que 100 millions de dollars. Lannonce de Roku indiquait que le contenu sous licence mettra en vedette des stars telles que Idris Elba, Kevin Hart, Liam Hemsworth, Anna Kendrick, Nicole Richie et Chrissy Teigen.

Les émissions de Quibi étaient à lorigine conçues pour les appareils mobiles, mais des mois après le lancement de Quibi, vous pouviez y accéder sur des téléviseurs via des applications publiées pour Apple TV, Android TV et Fire TV. Le contenu Quibi peut également être diffusé sur des téléviseurs compatibles via AirPlay et Chromecast.

La chaîne Roku est disponible sur Rokus, les téléviseurs intelligents, les applications mobiles et le Web.

Roku - un fabricant populaire dappareils de streaming qui servent des applications vidéo telles que Netflix - a essayé de se concentrer davantage sur les logiciels. En acquérant Quibi, il peut placer les émissions exclusivement dans The Roku Channel pour aider à développer lapplication.

Gardez à lesprit que chaque application de vidéo en streaming, de Disney + à CBS All Access, sefforce de renforcer ses offres de contenu dorigine.

Roku conserverait les droits exclusifs sur le contenu de Quibi jusquen 2027, et il devra présenter les émissions dans leur forme originale, et ne peut pas enchaîner plusieurs émissions de forme courte pour créer un contenu dune longueur plus longue et plus traditionnelle, selon Le journal de Wall Street.

En octobre 2020, Quibi a annoncé quil fermait ses portes après seulement six mois, bien quil ait réussi à lever 1,75 milliard de dollars de financement.

Écrit par Maggie Tillman.