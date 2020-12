Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous utilisez un appareil Roku et que vous souhaitez regarder Wonder Woman 1984 lors de sa sortie plus tard ce mois-ci, vous avez de la chance.

Le service de streaming HBO Max arrivera enfin sur les appareils Roku à partir du 17 décembre 2020 . Cette annonce fait suite à la récente décision de WarnerMedia de lancer tous ses films 2021 sur HBO Max le jour même de leur première en salles. Wonder Woman 1984 est lun de ces films qui fera ses débuts sur HBO Max le jour même de sa sortie en salles le 25 décembre 2020. Vous pouvez voir la liste complète des films à venir sur HBO Max ici.

En tant quutilisateur Roku, tout ce que vous avez à faire est dinstaller lapplication HBO Max sur vos appareils de streaming, à moins que vous ne disposiez déjà de lapplication HBO. Si tel est le cas, il sera automatiquement mis à jour vers lapplication HBO Max. HBO Max sur Roku fonctionnera également avec Roku Pay, vous pouvez donc vous abonner au service directement à partir de votre compte Roku.

HBO Max nest plus disponible sur Roku depuis le lancement du service de streaming fin mai. Il est récemment arrivé aux utilisateurs de tablettes Amazon Fire TV et Fire. Il a également été lancé pour lesutilisateurs de PS5 le 16 décembre 2020 . Pendant ce temps, les propriétaires de Xbox Series X et Series S ont accès à HBO Max depuis leur sortie, et le service est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One depuis ses débuts plus tôt cette année. Donc, il a eu un déploiement échelonné.

Écrit par Maggie Tillman.