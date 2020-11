Le prix de Roku Streambar réduit à 99 £ dans loffre du Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La semaine du Black Friday est arrivée et il y a une réduction surprise sur le Roku Streambar, lun des tout derniers appareils des supremos de streaming.

Laccord réduit de 30 £ le prix du Streambar, le ramenant à 99 £ chez de nombreux détaillants - mais aussi bas que 94,99 £.

Le Roku Streambar cherche à résoudre le problème auquel sont confrontés les téléviseurs plus anciens, en ajoutant une connectivité pour tous les services de streaming que vous pourriez souhaiter, dans un package qui vous offre également une barre de son compacte. Cela signifie que vous obtenez un contenu de qualité et un son de qualité à partir dun seul boîtier - une mise à niveau simple et efficace du téléviseur pour votre chambre, votre dortoir ou votre deuxième téléviseur.

Le Streambar offre tous les services que dautres appareils Roku vous offriront, y compris AirPlay 2, Google Cast et Spotify Connect, tout en faisant également office de haut-parleur Bluetooth si vous le souhaitez. La qualité sonore est excellente, tout comme la stabilité du streaming, avec des connexions HDMI et optiques pour le raccordement à votre téléviseur.

Le Streambar nest pas le seul appareil Roku à bénéficier dune réduction - il existe un large éventail de réductions sur bon nombre de ses appareils de streaming - et vous pouvez consulter toutes ces offres ici .

Écrit par Chris Hall.