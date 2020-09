Le nouveau Roku Ultra ajoute Dolby Vision et un meilleur Wi-Fi pour 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku met à jour chaque année son matériel à lautomne, et cette année nest pas différente. Il a annoncé un Streambar et un nouveau Roku Ultra.

La dernière génération du streamer Ultra phare de Roku prend désormais en charge Dolby Vision et le codec AV1. Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons des performances sans fil améliorées, avec une portée 50% supérieure à celle du modèle de dernière génération et un port Ethernet pour une connexion câblée. Il en coûte 99,99 $ aux États-Unis.

LUltra se connecte au Wi-Fi pour fournir les services de streaming pour lesquels Roku est connu, couvrant une sélection complète des grands frappeurs comme Netflix, Amazon Video, Disney +, Apple TV +, YouTube. Ultra proposera également 4K HDR et Dolby Atmos à partir de ces services de streaming, si votre téléviseur prend en charge ces normes.

Outre le Roku Ultra, Roku propose dautres lecteurs multimédias en streaming, y compris lUltra LT pour 79,99 $, le Streaming Stick Plus pour 49,99 $ (ou 59,99 $ avec la télécommande du casque), le Premiere pour 39,99 $, lExpress Plus avec une télécommande vocale pour 39,99 $, et lExpress pour 29,99 $.

Découvrez notre comparaison des streamers de Roku ici .

Le nouveau Roku Ultra sera disponible à la mi-octobre 2020. Vous pouvez le pré-commander maintenant pour 100 $ auprès de Roku. Il nest pas disponible au Royaume-Uni.

Écrit par Maggie Tillman.