La mise à jour de Roku ajoutera la compatibilité Apple AirPlay 2 et HomeKit

(Pocket-lint) - Roku a annoncé quil allait mettre à jour un certain nombre dappareils pour ajouter plus de support pour Apple, avec linclusion de HomeKit et AirPlay 2 .

La mise à jour est prévue "plus tard dans lannée" et concernera "certains appareils 4K Roku", donc même si nous navons pas encore tous les détails, cest une progression prometteuse qui facilitera beaucoup la vie des utilisateurs diPhone et diPad . Nous pensons quil couvrira au moins le Roku Streaming Stick + et le Roku Premiere.

La prise en charge de HomeKit signifie que vous pouvez activer des éléments tels que le contrôle Siri pour votre appareil Roku, tandis quAirPlay 2 est peut-être loffre la plus importante.

AirPlay 2 est le protocole de diffusion dApple, vous permettant de récupérer votre contenu depuis liPhone, liPad ou le Mac et directement sur votre appareil Roku . Pour ceux qui possèdent des appareils Roku compatibles, cela signifie que vous pouvez diffuser du contenu directement depuis votre téléphone et le visionner sur votre téléviseur.

Ce sera idéal pour partager des photos ou des vidéos, ou regarder du contenu qui nest pas pris en charge par ailleurs sur la plate-forme Roku.

Lannonce intervient alors que Roku annonce le nouveau Roku Streambar, une barre de son compacte équipée des services de Roku, offrant une excellente mise à niveau mono-boîtier pour votre téléviseur, le rendant intelligent tout en offrant un meilleur son.

Le Streambar sera disponible en octobre 2020, nous soupçonnons que la mise à jour pour apporter les services Apple suivra peu de temps après. Dès que nous aurons une liste complète des appareils pris en charge, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.

Écrit par Chris Hall.