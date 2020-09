Roku Streambar est une barre de son compacte avec des compétences en streaming

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku a annoncé le Streambar, un nouveau haut-parleur de style barre de son qui cherche à être la mise à niveau ultime pour votre téléviseur, améliorant non seulement le son, mais offrant également un accès à tous les services de streaming les plus connus de Roku.

Ce nest pas le premier produit audio de la société, avec le lancement de la barre de son intelligente et du caisson de basses en 2019, bien quil nobtienne pas une sortie internationale complète. Ce nest pas le cas pour le Roku Streambar qui obtient un lancement complet, il sera donc largement disponible à partir de la mi-octobre.

Partant du côté audio, le Streambar prend un format compact comme le Sonos Beam , mesurant 355 mm de large et 106 mm de hauteur. Cest le genre de taille qui sadaptera sous votre téléviseur sur un support, assis entre les jambes, bien que le montage mural soit également une option.

Il existe une gamme de connexions à larrière, y compris à la fois HDMI (ARC) et optique, offrant une gamme de choix pour la connexion à votre téléviseur, afin que vous puissiez obtenir laudio à partir du tuner interne de votre téléviseur, par exemple.

À lintérieur, il y a quatre haut-parleurs large bande, deux dirigés vers lavant agissant comme un canal central tandis quà gauche et à droite, ils sont inclinés vers lextérieur pour diffuser laudio dans la pièce et fournir une plus grande sensation de séparation. Il existe un support pour Dolby Audio.

Le Streambar se connecte au Wi-Fi pour fournir les services de streaming pour lesquels Roku est connu, couvrant une sélection complète des grands frappeurs comme Netflix, Amazon Video, Disney +, Apple TV +, YouTube et des sélections régionales comme BBC iPlayer et Hulu. Pour ceux du Royaume-Uni, vous bénéficierez de tous les services de rattrapage terrestre.

Il offrira 4K HDR à partir de ces services de streaming, si votre téléviseur prend en charge ces normes.

La télécommande incluse offre un contrôle universel de votre téléviseur, tout en offrant des raccourcis vers les meilleurs services. Il offre également une assistance vocale et une compatibilité avec Alexa, Google Assistant et une mise à jour logicielle apportera la prise en charge dApple HomeKit, vous bénéficierez donc de lassistance Siri, par exemple.

Le Streambar peut également être utilisé comme haut-parleur Bluetooth, tandis que cette mise à jour ajoutera également la prise en charge d Apple AirPlay 2 , ce qui sera très pratique pour les propriétaires diPhone.

Le nouveau Roku Streambar sera disponible à la mi-octobre au prix de 129 £, ce qui ressemble à une bonne mise à niveau dun boîtier pour votre téléviseur.

Écrit par Chris Hall.