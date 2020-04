Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Roku a apporté sa propre chaîne gratuite au Royaume-Uni.

La chaîne Roku est désormais disponible sur les appareils et téléviseurs Roku en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, offrant plus de 10 000 films et des émissions de télévision sans frais.

Et, au Royaume-Uni seulement, Now TV et Sky Q box peuvent également accéder au service via une application dédiée.

Comme son équivalent aux États-Unis, qui existe depuis un certain temps, The Roku Channel est une plateforme supportée par les annonces, ce qui signifie que vous n'avez pas à payer pour un abonnement. Vous n'avez même pas besoin de vous connecter avec un profil - vous pouvez simplement démarrer la chaîne ou l'application et regarder immédiatement.

La version britannique du service offre beaucoup de spectacles et de films centrés sur le Royaume-Uni et gagnera plus dans le temps.

Vous pouvez actuellement trouver Homes Under the Hammer, Skins et Fifth Gear sur la plateforme. Les films incluent Get Carter, The Wicker Man et Les Miserables.

« Avec The Roku Channel, nous facilitons la tâche des consommateurs de trouver un grand divertissement gratuit et d'offrir une valeur supplémentaire aux utilisateurs de Roku, aux détenteurs d'appareils TV Now et aux clients de Sky Q », a déclaré Rob Holmes, vice-président de la programmation de Roku.

« Le visionnement soutenu par la publicité est l'une des catégories qui croissent le plus rapidement sur notre plateforme et nous sommes ravis de répondre à la demande des consommateurs pour la télévision gratuite. »

En plus du contenu pour les adultes, il y a une section pour les enfants et la famille de The Roku Channel qui présente des spectacles faits à la main adapté aux enfants, avec une interface amusante et colorée et facile à utiliser.

Vous pouvez télécharger The Roku Channel sur votre appareil maintenant.