Roku ajoute la chaîne de streaming StarzPlay à tous les appareils britanniques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous pouvez maintenant télécharger la chaîne StarzPlay sur les appareils Roku au Royaume-Uni.

Auparavant uniquement disponible en tant que canal complémentaire via d'autres services, tels que Amazon Prime Video et Apple TV, via un navigateur PC ou via une application mobile, StarzPlay offre un large choix de programmes américains sur demande. Il s'agit généralement d'émissions disponibles sur la chaîne de télévision Starz réservée aux États-Unis. Les

séries originales sur la plate-forme incluent Castle Rock et les spectacles DC Universe, Doom Patrol et Pennyworth.

Il accueille également un certain nombre de films, dont certains des films Saw, des comédies classiques, comme Tootsie et Ferris Bueller Day Off, ainsi qu'un éventail décent de thrillers et de romcoms.

Un abonnement à StarzPlay coûte 4,99 £par mois au Royaume-Uni, mais il y a aussi une période d'essai gratuite de 7 jours pour vous permettre de vérifier ses marchandises en premier.

« Starz est une destination de divertissement populaire sur la plateforme Roku aux États-Unis et nous sommes ravis d'apporter son contenu premium aux utilisateurs de Roku au Royaume-Uni via son service de streaming international », a déclaré le directeur de Roku de distribution de contenu, Yulia Poltorak.

« StarzPlay est une destination idéale pour les consommateurs pour regarder des films populaires et des productions originales comme Spartacus et The Spanish Princess. »

La chaîne Roku est maintenant disponible au Mexique, avec un abonnement de 3,99 $par mois.