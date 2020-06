Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Roku TV existe aux États-Unis depuis un certain temps, mais nest arrivé que récemment au Royaume-Uni, offrant un excellent rapport qualité-prix et la commodité de toute la connectivité Roku intégrée, ce qui signifie laccès à des services comme Apple TV + et Disney +.

Il est disponible dans une gamme de tailles, toutes à prix réduit, ce qui vous permet déconomiser de largent si vous achetez un nouveau téléviseur intelligent ou même un deuxième téléviseur connecté. Il est disponible dans des tailles de 43 à 65 pouces - et tous sont en promotion chez Argos.

Lensemble est intelligent, offrant à la fois lAssistant Google et la compatibilité avec la commande vocale Amazon Alexa - bien que vous ayez besoin dun appareil séparé pour que le téléviseur communique avec de telles plateformes pour fonctionner.

Avoir Roku intégré signifie que vous obtenez lune des plates-formes de streaming les plus faciles, en plus de toutes les spécifications que vous attendez normalement. Ce téléviseur est fabriqué par Hisense - connu pour son bon rapport qualité-prix - prenant en charge Freeview Play et toutes les chaînes de rattrapage britanniques, en plus des meilleurs services de streaming (abonnements requis).

Les réductions sur ces téléviseurs vont du 17 juin au 30 juin pour célébrer la fête des pères.

squirrel_widget_188606