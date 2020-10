Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roku propose une gamme de réductions pour ses appareils de streaming TV populaires, vous pouvez donc sortir et faire une bonne affaire sur tous les appareils Roku dès maintenant.

Il y a une réduction sur le Roku Express (2019) , jusquà 16,99 £ avec 43% de réduction . Il a un design légèrement modifié par rapport au modèle 2017 et il a un processeur plus puissant donc il est plus rapide - mais cest aussi un peu plus cher. Il noffre toujours quune résolution de 1080p, mais lexpérience est très similaire à celle du modèle 2017.

Lincroyable Roku Streaming Stick + est maintenant disponible pour 34,24 £ (à partir de 59,99 £) . Il sagit dune offre beaucoup plus excitante car le Streaming Stick + est notre appareil Roku préféré, offrant un streaming 4K HDR. Il sagit dune grosse remise, soit 25 £ de réduction sur le prix de vente normal.

Si vous recherchiez un streamer 4K HDR antiadhésif, alors le Roku Premiere est essentiellement le même que le Roku Streaming Stick +, mais comme un petit décodeur. Il est tout aussi puissant, cependant, et il est également réduit à 26,59 £ - une économie de 34% . Donc, si vous ne pouvez pas obtenir le Stick +, la Premiere sera une alternative parfaite.

Roku est une excellente plate-forme de streaming multimédia et ces réductions signifient que le moment dacheter est venu!

• Voir plus doffres Amazon Prime ici

Écrit par Rik Henderson.