Trucs et astuces Roku: maîtrisez votre lecteur multimédia en streaming

(Pocket-lint) - Vous vous êtes procuré un lecteur multimédia en continu Roku et vous souhaitez connaître ses fonctionnalités cachées. Aucun problème.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre décodeur, nous avons rassemblé 21 choses intéressantes que vous ne saviez probablement pas possibles sur la plate-forme Roku. Par exemple, nous avons inclus une astuce sur la façon de diffuser des médias locaux à partir de vos appareils. Nous avons également mentionné des astuces, comme comment réorganiser vos chaînes de streaming ou transformer votre écran de télévision en une cheminée crépitante.

Vérifiez-les tous ci-dessous.

Lorsque vous ajoutez des chaînes, elles sont organisées automatiquement par défaut sur votre écran daccueil. Mais vous pouvez les réorganiser selon vos préférences. Avec votre télécommande Roku, sélectionnez la chaîne dans votre section Mes chaînes, puis Options (*) et Déplacer la chaîne.

Le thème Roku par défaut est assez nuancé de violet, mais si vous souhaitez le changer, allez dans Paramètres, puis Thèmes, et essayez lun des autres thèmes gratuits (y compris Graphene, Decaf, Nebula ou Daydream). Il existe également des thèmes saisonniers pour que vous puissiez célébrer vos vacances préférées avec votre Roku. Roku a également récemment ajouté une catégorie Thèmes au Roku Channel Store.

Comme les thèmes, Roku propose des économiseurs décran supplémentaires dans les paramètres (Paramètres> Économiseur décran). Vous pouvez également accéder à la catégorie Écrans de veille dans le Channel Store pour obtenir encore plus déconomiseurs décran, comme la cheminée crépitante de Presto.

Chaque lecteur Roku est livré avec une télécommande physique.

Mais si vous le perdez ou pour une raison quelconque, vous navez pas envie de lutiliser, vous pouvez lancer lapplication mobile Roku pour Android ou iOS et lutiliser comme un puissant centre de contrôle Roku. Une fois installé sur votre téléphone, il vous permet de parcourir, dajouter et de noter des chaînes. Vous pouvez également lutiliser pour saisir du texte à laide du clavier de votre appareil ou diffuser du contenu à partir de votre appareil mobile. Cela fonctionne avec tous les joueurs Roku.

Les nouveaux Rokus ont une télécommande physique avec un micro et un bouton de recherche pour la recherche vocale. Vous pouvez lutiliser pour trouver des films, des émissions de télévision, des acteurs et des réalisateurs de près de 20 principales chaînes de streaming, y compris Netflix, le tout avec votre voix.

Cette fonctionnalité est également disponible via lapplication mobile Roku pour Android et iOS et est prise en charge par tous les lecteurs de la génération actuelle . Depuis lapplication mobile Roku, sélectionnez Rechercher dans le menu, puis «Voix» pour commencer.

Allez ici pour des instructions plus détaillées.

Ceux dentre vous qui ont plusieurs lecteurs Roku chez vous peuvent se connecter à votre compte Roku.com et renommer vos appareils, ce qui vous permet de différencier plus facilement vos joueurs lors de lutilisation de lapplication mobile Roku ou de la diffusion depuis Netflix ou YouTube.

Cliquez sur Renommer dans la section Mes appareils liés et suivez les invites.

Utilisez-vous régulièrement des sous-titres ou des légendes pour tout votre streaming? Roku vous aidera à éviter le problème de les activer dans chaque application de streaming individuelle, en vous permettant de le faire une seule fois. Vous pouvez le faire dans les paramètres de Roku (Paramètres> Accessibilité> Légendes).

Avez-vous déjà regardé un film et ne pouviez pas comprendre le dialogue dun personnage en raison de marmonnements? Appuyez sur le bouton de lecture et les sous-titres apparaîtront. Mais vous devez activer la fonctionnalité (Paramètres> Accessibilité> Légendes> "Replay instantané").

Roku propose des chaînes au-delà des services de streaming. Par exemple, YouTubeTV , Sling et Hulu avec Live TV vous permettront tous de regarder, mettre en pause et enregistrer la télévision en direct (télévision en direct via une antenne) sur votre lecteur Roku ou Roku TV.

Semblable à la fonction AirPlay dApple et au Chromecast, Roku vous permet de mettre en miroir des éléments de votre téléphone sur votre téléviseur.

Cela fournit un moyen facile de mettre en miroir des vidéos, des applications, des sites Web et plus encore de votre appareil sur un téléviseur via votre Roku, mais, malheureusement, la fonctionnalité est limitée aux appareils Android (à lexception des appareils Pixel de Google) et aux ordinateurs Windows 10.

Consultez la FAQ sur la mise en miroir décran de Roku pour les appareils Microsoft Windows et Android . Vous pouvez également en savoir plus sur la façon de démarrer avec la mise en miroir décran de Roku en général à partir de cette page dassistance .

Lapplication mobile de Roku (pour Android ou iOS ) est dotée de fonctionnalités, telles que Play On Roku, qui vous permet de diffuser de la musique, des photos et des vidéos enregistrées sur votre téléphone sur votre Roku. Cliquez simplement sur "Play On Roku" dans le menu déroulant de lapplication mobile, puis choisissez le type de contenu que vous souhaitez diffuser. Noubliez pas que vous pouvez utiliser dautres applications pendant la diffusion en continu, mais si vous effectuez une mise en miroir, tout ce que vous voyez sur lécran de votre téléphone apparaîtra sur votre téléviseur.

Certains lecteurs Roku disposent dun port USB afin que vous puissiez brancher une clé USB et lire des fichiers vidéo, musicaux et photo personnels stockés sur le lecteur. Vous avez juste besoin du canal Roku Media Player pour ce faire. Le canal vous permet également de lire des fichiers à partir dun serveur DLNA sur votre réseau local. En savoir plus sur les fichiers pris en charge par Roku Media Player à partir d ici .

YouTube et Netflix disposent tous deux dun bouton de diffusion qui vous permet denvoyer des vidéos de ces applications sur votre téléviseur.

Téléchargez les applications sur votre téléphone ainsi que sur votre lecteur Roku, puis appuyez sur le bouton Diffuser à partir des applications mobiles. Vos appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi pour que cette fonctionnalité fonctionne, bien sûr.

Si vous manquez despace de stockage pour les canaux sur votre lecteur Roku, vous pouvez essayer dinsérer une carte microSD dans la fente MicroSD à larrière de lappareil. (Tout dabord, consultez notre guide sur tous les différents lecteurs Roku pour vous assurer que votre lecteur dispose même dun slot MicroSD.)

Il ne peut être utilisé que pour stocker des informations sur les chaînes, permettant ainsi à votre Roku de charger les chaînes plus rapidement. Il ne peut pas être utilisé pour stocker des fichiers vidéo ou dautres contenus. Lorsque la carte est installée, la carte sera également formatée automatiquement.

Cliquez ici pour en savoir plus sur linstallation dune carte microSD sur un Roku.

Saviez-vous quil existe des chaînes non officielles que vous pouvez installer sur votre lecteur Roku?

Les chaînes privées peuvent ne pas être affichées publiquement, car elles peuvent avoir du contenu pour adultes, sont toujours en version bêta ou peuvent être une chaîne tierce non officielle pour un service sans application. Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des applications intéressantes.

Twitch, lapplication populaire qui permet aux téléspectateurs de regarder les flux de jeux en direct, dispose dune chaîne privée pour les utilisateurs. Il existe également des chaînes privées qui vous permettent de diffuser en continu la télévision étrangère, des podcasts et des films et émissions de télévision du domaine public. La seule chose est que vous ne trouvez aucun dentre eux lorsque vous parcourez le magasin de chaînes, vous devrez donc les installer avec un code ou un lien.

Par exemple, le code pour ajouter lapplication Twitch est TWITCHTV, que vous pouvez saisir ici . Les canaux privés sont ajoutés via le site Web de Roku. Connectez-vous à votre compte Roku , puis sur la page principale, sélectionnez Ajouter une chaîne avec un code sous Gérer le compte. Vous pouvez ensuite entrer le code daccès au canal et sélectionner "Ajouter un canal".

Pour trouver des liens vers dautres chaînes privées, consultez:

Si votre partenaire dort dans son lit à côté de vous et que vous voulez continuer à vous moquer, vous pouvez simplement utiliser vos écouteurs.

Le Roku Ultra a une télécommande qui est livrée avec une prise casque spéciale intégrée à la télécommande. Si vous navez pas ce modèle, vous pouvez simplement utiliser lapplication Roku sur votre téléphone et connecter votre paire découteurs préférée de cette façon. Ouvrez simplement lapplication Roku et accédez aux paramètres à distance. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés et sélectionnez le bouton des écouteurs pour démarrer lécoute privée.

Les appareils Roku fonctionneront avec les systèmes audio existants, mais si vous navez pas encore de configuration, Roku offre tout ce dont vous avez besoin pour faire décoller un système de son surround. La société propose la barre de son Roku , le caisson de basses sans fil Roku et les haut-parleurs sans fil Roku . Les appareils fonctionnent ensemble et sont sans fil, ce qui donne à votre salon un aspect agréable et bien rangé.

Nous aimons la barre de son Roku. Il se connecte à votre téléviseur et vous offre tout le streaming que vous souhaitez à partir dun appareil Roku ordinaire.

La meilleure fonctionnalité de linterface Roku est probablement sa fonction de recherche universelle.

Vous pouvez lutiliser pour rechercher le film ou lémission que vous recherchez, et il vous indiquera sur quelles applications il est disponible, ainsi que ce quil coûte, y compris sil est gratuit. Vous pourriez commencer à remarquer que des films apparaissent comme disponibles sur la chaîne Roku. Le service de streaming souvent oublié contient 10000 films et émissions auxquels vous aurez accès simplement pour avoir un appareil Roku.

Vous pouvez obtenir encore plus de contrôle vocal sur votre Roku avec Google Assistant. Vous avez juste besoin dun appareil compatible avec lAssistant Google, tel quun haut-parleur Google Nest, pour émettre des commandes liées à Roku à lAssistant.

Pour commencer, assurez-vous que votre Roku dispose de la dernière mise à jour, puis ouvrez lapplication Google Home sur votre téléphone. Cliquez sur le signe «+» dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez «Quelque chose de déjà configuré», puis choisissez Roku parmi les marques sur la page suivante.

À partir de là, vous serez redirigé vers une page Web Roku et invité à vous connecter et à donner la permission dassocier votre Roku à Google. Ensuite, vous pourrez rechercher, mettre en pause, lire et plus encore simplement en demandant à Google. (Pour récapituler, il sagit de: Ouvrez Google Home> symbole Plus dans le coin supérieur gauche> Quelque chose de déjà configuré> Connectez-vous à Roku> et donnez la permission de créer un lien vers Google.)

Semblable à Google Assistant, vous pouvez connecter votre Roku à Alexa et utiliser les commandes vocales via lassistant dAmazon. Cest presque le même processus. Ouvrez lapplication Alexa sur notre téléphone, cliquez sur le symbole plus en haut à droite, choisissez Ajouter un appareil dans le menu contextuel et sur la page suivante, recherchez Roku et activez la compétence Roku. Le, n vous serez redirigé vers une page Roku pour lier votre compte.

Pour récapituler, il va: ouvrez Alexa> sélectionnez le symbole Plus> Ajouter un appareil> trouver Roku> et connectez-vous et associez le compte. Vous avez également besoin dun appareil compatible Alexa, tel quun Amazon Echo, pour émettre des commandes liées à Roku à Alexa.

Vous en avez assez du volume qui change radicalement entre votre émission et les publicités diffusées entre les deux?

Dirigez-vous vers Paramètres> Audio> Mode Volume> et sélectionnez Nivellement. Cela égalisera les hauts et les bas des sons provenant de votre Roku. Il existe également un mode Nuit qui définit un plafond sur la puissance du Roku lorsquil est activé.

Roku propose cette feuille de triche avec 101 autres trucs et astuces utiles.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Dan Grabham.